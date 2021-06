Sudáfrica retira 2 millones de vacunas anticovid de J&J tras el aviso de EEUU

Johannesburgo, 13 jun (EFE).- Sudáfrica descartó este domingo el uso de dos millones de vacunas contra la covid-19 de Johnson & Johnson (J&J), después de que EEUU avisara el pasado viernes de problemas de contaminación en una fábrica de la empresa farmacéutica estadounidense.

La Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA) afirmó hoy en un comunicado que había decidido "no liberar vacunas producidas con lotes de sustancias farmacéuticas que no eran adecuadas".

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el viernes su decisión de liberar para su uso dos tandas de vacunas de J&J fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutions de Baltimore, aunque ordenó que se tiren muchas más por no reunir las condiciones para ser aplicadas.

La FDA no precisó cifras, pero el diario estadounidense The New York Times aseguró son 60 millones las dosis que hay que desechar, frente a 10 millones que se salvan y que están autorizadas para su uso.

La SAHPRA confirmó hoy que "hay aproximadamente 300.000 dosis de lotes que han sido aprobados por la FDA que cumplen con los requisitos y, posteriormente, se liberarán y enviarán a Sudáfrica".

En una entrevista con la cadena estatal SABC, la ministra sudafricana de Salud en funciones, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, instó a los sudafricanos a mantenerla calma, ya que no serán vacunados con las dosis contaminadas.

"Estos lotes (contaminados) no se han utilizado. Así que creo que los ciudadanos sudafricanos no deberían entrar en pánico y lo que recibamos y usemos será aprobado", subrayó la ministra.

El Gobierno sudafricano están conversaciones con J&J para reemplazar las vacunas descartadas, agregó Kubayi-Ngubane, que se hizo cargo de su departamento después de que esta semana el titular de la cartera, Zweli Mkhize, fuera apartado temporalmente del puesto por un presunto caso de corrupción.

Sudáfrica ha acordado la entrega de 31 millones de la vacuna monodosis de J&J para ayudar a inocular a su población de unos 58,5 millones de habitantes.

También ha reservado 30 millones de dosis de la vacuna de la empresa Pfizer-BioNTech, pero ese fármaco debe almacenarse a temperaturas muy bajas y requiere dos inyecciones.

El contratiempo de J&J se produce mientas el país austral, epicentro de la pandemia en África, afronta una tercera ola de covid-19 y sólo ha administrado poco más de 1,7 millones de vacunas.

Hasta la fecha, Sudáfrica ha registrado algo más de 1,7 millones de contagios de coronavirus, de los que poco más de 57.700 han resultado en muertes.