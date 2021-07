El sueño de marcharse de Mallorca se ha cumplido

Palma, 1 jul (EFE).- Casi todo el mundo quiere ir a Mallorca, pero este sueño se ha convertido en una pesadilla para los estudiantes confinados en el hotel Bellver de Palma por el bicho del coronavirus. Por fin, el sueño de marcharse de la isla se ha cumplido este primer día de julio.

"Soy libre, qué consuelo". En estas cuatro palabras se resume el sentimiento de los jóvenes estudiantes que este jueves han podido irse de Mallorca tras su accidentado viaje de estudios de sol, playa y diversión.

No contaban con que se declarara un megabrote de coronavirus y tampoco con que una jueza les permitiera regresar a casa con sus familias.

Desde el pasado sábado, unos 250 jóvenes negativos a la covid han ingresado en el hotel Bellver de Palma por orden del Govern balear para guardar la cuarentena sanitaria prevista por haber estado en contacto con casos declarados de coronavirus entre participantes de viajes de estudios de varias comunidades autónomas. El destino: la playa de Palma.

El objetivo era frenar el megabrote declarado que ya cuenta con cientos de contagiados en España, pero por decisión judicial solo unos 70 chicos deben permanecer en el hotel por ser contactos estrechos. El resto, para casa.

Sin perder ni un día más, más de un centenar de estudiantes se han montado esta mañana, a partir de las 6.20 horas, en tres autobuses para ir al puerto de Palma y regresar a casa desde el puerto de Valencia. Otro pequeño grupo ha volado a la Península desde el aeropuerto mallorquín.

Todos son negativos tras practicarles las correspondientes pruebas, y también todos se han marchado muy contentos tras este inesperado fin de viaje de estudios.

Con sus mascarillas, de manera ordenada, en ocasiones en fila, en silencio, con caras de sueño, los jóvenes han subido junto a sus monitores a los autobuses. Dejaban sus maletas y mochilas, también algún balón de fútbol, en los maleteros de los autobuses y se sentaban rápido en sus asientos. Siempre han estado acompañados por sus tutores.

Entre las breves declaraciones a los periodistas se ha escuchado "soy libre, qué consuelo", "menos mal que se ha acabado esto, pero volveremos a Mallorca" o "muchas ganas de volver a casa".

Otro adolescente ha asegurado que está "perfecto de salud" y que no sabía "muy bien" qué hacía en este hotel de cuatro estrellas habilitado por el Govern balear para las personas que deben guardar cuarentena en la isla y no tienen domicilio donde pasarla.

"Me parece un peligro estar aquí (en el hotel) porque había gente que no cumplía las normas y no me hacía ninguna gracia", ha relatado una joven que ha asegurado que cumplirá la cuarentena en casa a pesar de que no es portadora de la covid.

Una mujer, residente en la isla, que ha ido a despedir a una menor de Granada, ha dicho que lo ocurrido era una "vergüenza" y se ha preguntado "dónde están los (jóvenes) mallorquines que también estuvieron en el concierto" de reggaton de la plaza de toros Palma, uno de los focos del megabrote y que posiblemente también se contagiaron. Ni han sido identificados, se ha quejado.

El alivio por la marcha de estos jóvenes no es solo para ellos. También para los vecinos de este hotel situado en el Paseo Marítimo, una artería emblemática de la ciudad en la que crecían las quejas por el ruido y fiestas nocturnas en los balcones, con alcohol incluido en algunos casos.

Tras varios días de enclaustramiento, el viaje de estudios por fin ha finalizado cuando a las diez en punto de la mañana, con el toque de sirena, ha zarpado del puerto de Palma el ferry Sicilia de la naviera Baleària rumbo a Valencia.

Algunos de los chicos disfrutaban del aire en la cubierta superior del ferry, tal vez pensando si volverán algún día a esta isla mediterránea, descanso para millones de turistas de todo el mundo, también de jóvenes estudiantes.

Javier Alonso