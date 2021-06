El Supremo anula el toque de queda y la limitación de reuniones en Baleares

Madrid, 3 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha anulado el toque de queda y la limitación de las reuniones a seis personas en las islas Baleares al considerar que el gobierno autonómico no justificó adecuadamente estas medidas, que restringen derechos fundamentales de los ciudadanos, informan a Efe fuentes jurídicas.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que sí avaló estas medidas del gobierno balear, previstas hasta el próximo domingo, 6 de junio.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el Supremo no discute que no haya marco legal para establecer estas medidas, sino que considera que el ejecutivo autonómico no lo ha hecho de forma proporcionada.