Suramérica vive un preocupante incremento de casos de coronavirus

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- Suramérica vive un preocupante incremento en los casos de coronavirus, a pesar de los avances en la vacunación, que ha hecho saltar las alarmas en Brasil y Chile, mientras que en Paraguay el criticado manejo gubernamental de la pandemia ha generado un estallido social.

En Brasil, el segundo país del continente con el mayor número de casos y muertos por el coronavirus después de Estados Unidos, se vive el peor momento de la pandemia con el sistema de salud al borde del colapso, la vacunación a cuenta gotas por la falta de dosis y un nuevo récord diario de muertes registrado este miércoles, que amenaza con crecer.

El gigante suramericano notificó este miércoles 2.286 nuevas muertes por covid, un nuevo récord diario que sigue a otro registrado recién el martes (1.972), que deja por el momento los decesos en más de 270.000 y los enfermos en 11,2 millones, con los 79.876 infectados de hoy.

El miedo a que la situación empeore en Brasil toma fuerza si se tiene en cuenta además que de las 27 ciudades capitales del país, 25 tienen tasas de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) iguales o superiores al 80 %, según la Fundación Oswaldo Cruz.

Además, la campaña de vacunación avanza a paso lento por la falta de dosis listas y hasta "corre el riesgo de ser interrumpida", señaló el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elcio Franco.

Aún así, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien minimiza la gravedad de la covid-19, afirmó este miércoles que su Gobierno ha sido "incansable" y "un ejemplo para todo el mundo" en combatir la pandemia.

CHILE TEME AUMENTO EN LA TASA DE POSITIVIDAD

De la preocupación por el cambiante comportamiento del virus no se salva ni Chile, que se convirtió esta semana en el país que más rápido está administrando la vacuna contra la covid-19 en el mundo, con un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes en las últimas siete jornadas.

A pesar de este logro, dado a conocer por el programa Our World in Data de la Universidad de Oxford, las autoridades informaron que la tasa de positividad, que corresponde al número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados, se elevó hasta el 11,01 %, un dato que no se registraba desde junio de 2020, en el momento más angustiante de la crisis sanitaria.

Estos nuevos registros son consecuencia de las vacaciones del verano austral, que en febrero viven su época álgida, explicó el Ministerio de Salud, y han motivado que grandes ciudades volvieran a entrar en cuarentena.

De hecho, de mantenerse esa cantidad, el próximo fin se semana el 90 % de la población chilena estaría confinada de nuevo, a pesar de que ya 4.176.094 personas han sido vacunadas, lo que representa a más del 21 % de sus habitantes.

GOBIERNO PARAGUAYO, EN "CUIDADOS INTENSIVOS"

El coronavirus ha dejado también en "cuidados intensivos" al Gobierno del paraguayo Mario Abdo Benítez por su cuestionado manejo de la pandemia.

El país entró en alerta roja sanitaria debido "al aumento sostenido y récord de contagios por covid-19" de los últimos días, por lo que el Gobierno aseguró el martes que de proseguir la tendencia el sistema sanitario público podría colapsar.

El lunes pasado se registró el mayor número de contagios en un día (1.817) desde que se detectó el primer caso en 2020, con lo que el total asciende a 169.860 y el de fallecidos a 3.343, en una población de unos 7 millones de habitantes.

Las cifras se conocen en medio de cruentas protestas con las que la población pide hace días la renuncia del presidente a causa de la falta de insumos hospitalarios para atender la crisis por el coronavirus y que produjeron la designación de nuevos ministros de Salud, Educación y la Mujer.

El viernes pasado, el entonces ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, se apartó del cargo y en su reemplazo fue nombrado Julio Borba.

Precisamente, el nuevo funcionario tuvo que hacerle frente hoy a la desalentadora noticia de que Asunción y Central, epicentro de la covid-19 y la zona más poblada de Paraguay, presentan "estadísticas alarmantes" de casos y una extrema ocupación de camas y terapias.

Solo este martes, Paraguay cerró con 2.125 contagios, 1.250 hospitalizados en sala y 324 en cuidados intensivos, las cifras más altas de la pandemia.

Según las autoridades, es la primera vez que esos indicadores registran récords al mismo tiempo, por lo que elevaron las cifras totales a 171.985 casos y 3.360 muertos.

ESTADOS UNIDOS AL RESCATE

Coincidiendo con la preocupante situación suramericana, el presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó este miércoles que su Gobierno "compartirá" las vacunas de covid-19 que ha adquirido con el resto del mundo si tiene excedentes.

"Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo", dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo por el que la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 29,1 millones de contagios y 529.000 muertes.

La acumulación de dosis de las vacunas por parte de los países ricos, entre ellos Estados Unidos, que administra en promedio 2 millones de dosis diarias, ha hecho que los expertos adviertan que eso puede repercutir en las dificultades de otras naciones con menos recursos para conseguir los preparados suficientes a corto plazo, lo que puede aumentar el riesgo de mutaciones del virus.