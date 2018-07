Los taxistas asturianos protestan en Oviedo sin secundar huelga

La mayor parte de los taxistas asturianos trabaja con normalidad en toda la región y no secunda ningún paro, aunque medio centenar de ellos sí que se ha concentrado durante más de una hora frente a la Consejería de Infraestructuras del Principado, para pedir que se limiten las licencias de vehículos con conductor.

Según ha señalado a Efe el secretario general de la Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST), José Artemio Ardura, hasta que no sepan cuál ha sido el resultado de la reunión que hoy se celebra en Madrid para abordar este conflicto, el sector en Asturias no decidirá si se suma o no a los paros que ya se han iniciado en muchas otras ciudades del país.

No obstante, medio centenar de taxistas de Oviedo, Gijón y Avilés sí que se han manifestado antes del mediodía con pancartas reivindicativas y haciendo tocar sus cláxones por varias calles del centro de la capital asturiana para exigir una mejor regulación del sector.

Este grupo de taxistas aparcó sus vehículos frente a la Consejería de Infraestructuras hacia las 11:00 horas y permanecieron ahí, sin cortar el tráfico de la zona, durante algo más de una hora.

En Asturias hay algo más de un centenar de licencias de VTC frente a los más de 1.360 taxistas que actualmente están operativos en la región, principalmente en Oviedo y Gijón, según los datos que baraja la FAST.

Según Ardura, aunque ha reconocido que la competencia de los vehículos de transporte concertado (VTC) o vehículos con chófer suponen un problema similar para todos los taxistas del país, en Asturias es menor que otros sitios porque aquí hay menos negocio.

A esta organización, la de mayor representatividad del sector en Asturias, no ha llegado ninguna convocatoria formal de huelga, medida que por el momento no van a secundar, pero que tampoco dan por descartada.