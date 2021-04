Las temperaturas máximas bajarán hoy en el sureste y en el Estrecho

Madrid, 23 abr (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, viernes, un descenso de las temperaturas máximas en el sureste y en el área del Estrecho, mientras que subirán en el resto de la mitad oriental de la Península y en Baleares, de forma notable en el valle del Ebro y la Ibérica aragonesa.

Cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles y dispersas en Galicia, que a lo largo del día serán más intensas y tormentosas, y podrían extenderse de forma débil a todo el tercio occidental peninsular.

En Baleares y en el noreste del país, poco nuboso o con intervalos nubosos, con aumento de la nubosidad media y alta a lo largo del día.

En el resto de la Península, predominio de cielos nubosos y nubosidad de evolución, con algunas precipitaciones débiles y dispersas en los entornos del Estrecho y del litoral sureste, sin descartarlas en el resto del área.

En Canarias, poco nuboso aumentando a nuboso, con precipitaciones en las islas occidentales que, de forma más débil y dispersa, pueden llegar a las orientales.

Las temperaturas máximas, que bajarán en el sureste y en el área del Estrecho, subirán en el resto de la mitad oriental peninsular y en Baleares, de forma notable en el valle del Ebro y la Ibérica aragonesa. Pocos cambios en el resto y en las temperaturas mínimas, con heladas débiles solo en Pirineos.

Viento de componente este en el área mediterránea, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán. Viento del sureste en el resto de la Península y del noroeste en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas:

---------------------------------------------

- GALICIA: predominio de nubes medias y altas sin descartar lluvias débiles en el oeste, aumentando por la mañana a nuboso o cubierto con lluvias y tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas en aumento. En el litoral, viento del sureste flojo arreciando por la tarde a viento del sur y sureste con intervalos fuertes en el litoral oeste. En el interior, viento del este y sureste flojo que será más intenso del sur y sureste en las horas centrales del día. No se descartan rachas muy fuertes en zonas altas del sureste por la tarde.

- ASTURIAS: predominio de nubes altas aumentando por la mañana de oeste a este las nubes medias y nubes de evolución en zonas de montaña por la tarde, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas. Apertura de grandes claros a últimas horas de la jornada. No se descartan bancos de niebla matinales en la cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento que será más acusado en el norte. En el litoral, viento de componente sur flojo rolando por la tarde a componente este. En el interior, viento de componente sur flojo, con intervalos más intensos en la cordillera donde no se descartan rachas muy fuertes.

- CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas de nubes bajas en el tercio sur, que podrían ir con brumas y bancos de niebla matinales en cotas altas, desde el mediodía aumentará la nubosidad media y en el oeste de la cordillera, las nubes de evolución pueden dar lugar a algún chubasco disperso por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. En el litoral, viento de este y sureste. En el interior, viento de componente sur flojo con intervalos más intensos en la cordillera.

- PAÍS VASCO: poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento de este y sureste en el litoral y de sur y sureste en el interior con alguna racha muy fuerte, al final del día, en zonas altas.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos aumentando desde el oeste a nuboso y con nubosidad de evolución. Precipitaciones débiles en el oeste, que de forma más dispersa podrían extenderse al resto. Nubosidad baja matinal, que puede dar lugar a brumas y bancos de niebla dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas sin cambios o en ascenso. Vientos del sureste y sur.

- NAVARRA: poco nuboso o despejado aumentando por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento de sur y sureste flojo arreciando desde por la mañana y con rachas muy fuertes al final del día en el noroeste.

- LA RIOJA: poco nuboso con nubosidad baja matinal, que puede dar lugar a brumas y bancos de niebla dispersos. Aumento de la nubosidad a partir de la mañana y nubosidad de evolución, sin descartar precipitaciones débiles, sobre todo en la Rioja Alta. Temperaturas mínimas sin cambios en la sierra y en descenso ligero en la Ribera, y máximas en ascenso. Vientos del sureste.

- ARAGÓN: poco nuboso con brumas matinales, aumentando a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, que puede ser localmente notable en puntos del norte de Teruel y sur de Zaragoza. Viento del sur y sureste flojo, con intervalos de moderado por la tarde en el valle del Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado por la mañana, con nubosidad de evolución por la tarde en el interior norte e intervalos de nubes altas al final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste o sin cambios significativos en el noreste y máximas en ascenso, más pronunciado en el interior. Viento de componente norte flojo a primeras horas del día, girando a este y sureste.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos aumentando a nuboso y con nubosidad de evolución. Precipitaciones débiles en el oeste, que se extenderán de forma más dispersa al resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero y máximas sin cambios en el norte y en ascenso en el resto. Vientos del sur y sureste.

- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso o cubierto de nubes bajas por la mañana, disminuyendo a intervalos nubosos durante la tarde. No son descartables lloviznas o lluvias débiles dispersas ocasionales, más probables y con algún chubascos en el área de la sierra por la tarde, donde habrá también nieblas en zonas altas hasta el mediodía. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del sureste, más intenso en zonas altas de montaña por la tarde.

- CASTILLA-LA MANCHA: en el sureste y La Mancha, nuboso o cubierto con nubes bajas por la mañana, sin descartar lloviznas o lluvias débiles dispersas ocasionales, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto de la comunidad, poco nuboso al principio del día, aumentando a nuboso a lo largo del día en la mitad oeste. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos y máximas sin cambios en el sureste y aumento en las demás zonas. Viento flojo del este y sureste, más intenso en La Mancha y zonas altas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: en la mitad sur, cielo nuboso con precipitaciones débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante. En la mitad norte, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco aislado en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en la mitad sur. Viento de componente este flojo, con intervalos de moderado en el litoral sur.

- MURCIA: cielos nubosos o cubiertos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el interior y durante la mañana. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente este.

- BALEARES: predominio de poco nuboso, con nubes de evolución diurna y probabilidad de alguna precipitación débil y aislada en Mallorca y en Ibiza por la tarde. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso. Viento del noreste en general flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la vertiente mediterránea durante la mañana, y en Sierra Morena y sierras del noreste por la tarde. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Guadalquivir y con pocos cambios en el resto, y máximas en descenso en Málaga y en el área del Estrecho, y en ascenso en las demás zonas. Vientos de componente este en aumento, con intervalos fuertes en el litoral almeriense y girando a componente sur en la mitad occidental. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

- CANARIAS: intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos a lo largo del día. Probabilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales, que se irán extendiendo de oeste a este. Serán más probables e intensas al inicio del día en las vertientes norte y oeste de las islas más occidentales, y a partir del mediodía en Tenerife y en Gran Canaria. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres. Viento del noroeste flojo, aumentando a moderado de oeste a este del archipiélago a lo largo del día. En altas cumbres de Tenerife, viento de componente oeste fuerte a últimas horas de la jornada.