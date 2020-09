Tiempo veraniego con predominio de cielo poco nuboso hoy en casi todo el país

Madrid, 12 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en gran parte del país, si bien, en el este de Baleares de madrugada puede haber intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco o tormenta débil.

Mañana, subirán valores en el norte y de forma notable en Galicia y Cantábrico

Asimismo, en el Cantábrico occidental hay una pequeña probabilidad de alguna lluvia débil, así como algo de nubosidad de evolución diurna en Pirineos, donde no se descarta algún chubasco o tormenta débil y aislado.

En Canarias, el pronóstico señala intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco débil en las islas de mayor relieve.

La Agencia también indica posibilidad de brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico.

Las temperaturas ascienden ligeramente en la Península y Baleares, y descienden de manera poco notable en Canarias. Los termómetros alcanzarán valores superiores a los normales en el oeste peninsular, especialmente en puntos del sur de Galicia y del valle del Guadalquivir.

El viento soplará con componente oeste en el Cantábrico, con componente norte en Ampurdán, Baleares, Canarias y, con algún intervalo fuerte, en el litoral de Galicia. Se prevé viento de componente este en los litorales de Andalucía y sureste peninsular, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y litoral de Almería. En el resto del país, se espera flojo variable.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

--------------------------------------

-GALICIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el extremo norte habrá intervalos de nubes bajas y no se descarta alguna lluvia débil en A Mariña en la primera mitad del día. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior del cuadrante nordeste. Se esperan temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado el de las máximas en el extremo occidental. Viento flojo variable en general, excepto en los litorales norte y noroeste, donde será algo más intenso del este y nordeste, respectivamente. - PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con algún intervalo de nubes bajas en la mitad occidental del litoral, que irán disminuyendo a lo largo del día. Brumas y bancos de niebla a primera y a última hora. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el tercio central, y máximas sin cambios. Viento de componente este, flojo en el interior. - CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de madrugada en el litoral e interior sureste, donde son probables brumas y bancos de niebla matinales; también se espera alguna nubosidad alta y de evolución diurna en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad occidental y litoral y sin cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo del este y noreste en el litoral, arreciando a partir de la mañana; flojo variable en el interior tendiendo en horas centrales a este y noreste. - PAÍS VASCO: cielo despejado, salvo intervalos de nubes bajas de madrugada, con probables brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el norte y en ascenso en el sur. Viento flojo variable tendiendo a nordeste. - CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y con nubes de evolución en el Sistema Central. No se descartan las nubes bajas matinales en el noreste. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este y noreste, flojos en general. - COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cielo despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada en el oeste, donde son probables brumas o bancos de niebla, y algún intervalo de nubes de evolución en el Pirineo en horas centrales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo con predominio del noroeste y norte. - LA RIOJA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso. Vientos variables flojos, predominando el oeste por la mañana y el este y noreste por la tarde. - ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ascenso en la Ibérica o sin cambios en el resto; máximas sin cambios en zonas altas o en ligero ascenso en el valle del Ebro. Viento variable flojo. - CATALUÑA: cielo poco nuboso por la mañana; con nubosidad de evolución por la tarde en el Pirineo y otras zonas elevadas, y nubes altas en el nordeste. No se descarta algún chubasco aislado en el Pirineo y nordeste, más probable en el Pirineo de Girona. Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo o sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo, predominando la componente sur por la tarde. - EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos variables flojos, soplando del este y sureste más intensos en las horas centrales del día. - COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y de evolución en la Sierra en las horas centrales del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Presencia viento flojo variable con predominio del noreste. - CASTILLA - LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas, y durante las horas centrales, de evolución en los Sistemas Central e Ibérico. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en las mínimas. Viento flojo variable tendiendo a componente este por la tarde en la mitad oriental y aumentando a sureste al final del día en Albacete y Cuenca. - COMUNIDAD VALENCIANA: se pronostican intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, tendiendo a despejar al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento variable flojo, predominando el sur y sureste en la segunda mitad del día. - REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso y con pocos cambios las máximas. Vientos de componente este, flojos en el interior. - ISLAS BALEARES: en Menorca y nordeste de Mallorca, intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional que podría ir acompañado de tormenta tendiendo por la tarde a poco nuboso; en el resto del archipiélago, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del norte en general flojo, con brisas costeras en Ibiza. - ANDALUCÍA: intervalos de cielos nubosos, con nubes de tipo medio y alto. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en el cuadrante suroeste de la comunidad. Vientos del este o sureste, ocasionalmente fuertes en el litoral almeriense. Presencia de Levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes. - CANARIAS: intervalos nubosos, alternando las nubes bajas con las de tipo medio y alto. Baja probabilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales en vertientes este de las islas occidentales durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios en las islas más orientales y en ligero descenso en el resto, siendo moderado el de las máximas en zonas del interior. Viento de componente norte moderado que disminuirá a flojo con brisas por la tarde. En cumbres centrales de Tenerife se espera viento de componente oeste fuerte que girará a suroeste por la tarde, con rachas muy fuertes que pueden superar los 90 km/h al final del día.