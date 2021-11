Trabajadores del metal de Cádiz creen que su lucha es un "referente" nacional

Cádiz, 19 nov (EFE).- Los sindicatos de los trabajadores del metal de Cádiz han advertido hoy de que su lucha, una huelga indefinida para exigir que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo, se está convirtiendo en "un referente" para otros sectores y territorios del país, un factor que "nos obliga a levantarnos" y a no abandonar su batalla sin conseguir sus demandas.

"Hay un movimiento nacional pendiente de lo que está pasando", ha asegurado el secretario provincial de Industria de UGT, Antonio Montoro, que ha explicado que muchos otros sectores se están planteando por qué han abandonado la lucha por conseguir que sus salarios se actualicen de forma consolidada con el IPC y firman convenios colectivos con subidas del 1 % de los sueldos.

Montoro y el secretario provincial de Industria de CCOO, Juan Linares, han explicado hoy en rueda de prensa los motivos por los que rechazaron anoche la última propuesta de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA), que ofreció hacer una subida fija del 2 % en 2021, 2022 y 2023 y al final de este último año darles una paga que compensara el dinero que hubieran perdido en estos tres ejercicios con las revalorizaciones del IPC de cada uno de ellos.

Además de que esta propuesta no consolidaba de forma permanente revalorizar los salarios con el IPC, los representantes sindicales desconfían de ella.

Están, dice, cansados de "incumplimientos" de los convenios colectivos como "hemos denunciado muchas veces" y, además, dicen que no se garantiza esta paga para los trabajadores eventuales, el 75 por ciento de los 26.000 operarios del sector del metal que hay en Cádiz.

"Qué trabajador reclama luego esa cantidad para que no le vuelvan a llamar", han cuestionado los sindicalistas.

Los representantes sindicales han criticado que las grandes empresas como Navantia o Acerinox, cuyos trabajadores se rigen por convenios propios, no hagan "nada para arreglar este conflicto" cuando "tienen mucho que decir porque son los pagadores de las industrias auxiliares del metal de Cádiz", ha indicado Linares.

Tras asegurar que en Cádiz "no se hacen barcos sin las empresas auxiliares", Linares ha pedido a las empresas tractoras "empatía con los trabajadores de las industrias auxiliares" y que intervengan para solucionar el conflicto

"Hay otros actores que no están en la mesa y que deben de tomar partido, que también tienen responsabilidad de lo que está pasando en esta provincia", ha insistido, para pedir también que la política "mueva ficha".

Tras señalar que volverán a la mesa de negociación en cuanto se les llame, los sindicatos, que han convocado una manifestación para el próximo martes, han anunciado que las calles seguirán "vivas". "Nos están intentado cansar", ha subrayado Antonio Montoro, que ha encuadrado el conflicto en "una guerra del capital contra el trabajo".

Montoro ha subrayado que va a pelear porque el convenio colectivo que él tiene la responsabilidad de negociar ahora no sea peor que el que él heredó de su padre. "Tengo dos hijos y no quiero dejarles menos de lo que a mi me dejaron", ha subrayado.

Los sindicalistas han insistido en que llegarán "hasta donde nos digan los trabajadores".

Han señalado que no creen que nadie esté de acuerdo con "ninguna acción violenta", pero "hay que ponerse en la piel" de los trabajadores de Cádiz. "Hay que vivir en Cádiz, padecer en Cádiz, y luchar en Cádiz", ha subrayado Montoro para explicar porque los operarios tienen "la cabeza caliente", en una provincia "harta de promesas", con un 24 por ciento de paro y en la que "la industria se muere".

Su objetivo, han insistido, es "cerrar esto cuanto antes" este conflicto "sin más insultos a los trabajadores del metal" y volver a trabajar ya con un convenio "justo y digno", ha insistido Montoro.