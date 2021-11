Trabajo aboga por el arbitraje en los conflictos sobre vigencia de convenios

Madrid, 12 nov (EFE).- El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha abogado por aplicar mecanismos de solución autónoma, como los arbitrajes, en los conflictos relacionados con la vigencia de los convenios colectivos, cuya ultraactividad quiere recuperarse en la reforma que negocia el Gobierno.

Durante su intervención este viernes en unas jornadas organizadas por UGT, Pérez Rey ha asegurado que "la muerte súbita de un convenio es una anomalía" de la legislación laboral, refiriéndose al fin de la ultraactividad, es decir, el decaimiento de un convenio si no se ha logrado un acuerdo para prorrogarlo al terminar su vigencia.

"La solución a un problema no puede ser que la norma desaparezca", ha dicho, al tiempo que ha abogado por "buscar en los sistemas de composición autónoma de conflictos, en los mecanismos de resolución autónoma de conflictos, vías que impidan la petrificación del convenio".

Para Pérez Rey, "no se puede matar moscas a cañonazos", es decir, no se puede decir que un convenio desaparece para evitar su petrificación, "poniendo a los trabajadores en la tesitura diabólica de 'acepto o me quedo sin nada', sino con mecanismos mucho más engrasados de resolución autónoma de conflictos".

Recuperar la ultraactividad de los convenios introduciendo cláusulas de arbitraje es una de las materias sobre las que negocia el Gobierno con patronal y sindicatos para cerrar una reforma laboral antes de fin de año, en la que también se incluyen otros asuntos como poner coto a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.

En este sentido, Pérez Rey ha criticado la reforma laboral del PP de 2012 porque dejó la negociación colectiva "muy debilitada e instrumentalizada, para conseguir elementos de devaluación salarial y de competencia desleal entre las empresas".

Así, ha dejado claro que dicha reforma generó unas relaciones laborales "menos sanas, con una capacidad de los comités y de los trabajadores de prestar una menor resistencia a los intereses empresariales".

La propuesta que está encima de la mesa del diálogo social "no pone en cuestión los convenios de empresa", ha dicho, sino "su uso para degradar las condiciones de trabajo".

"La negociación colectiva por empresa en la mayoría de las empresas no se puede hacer porque no hay representación de los trabajadores para llevarla a cabo", ha dicho Pérez Rey, que asegura que buena parte de estos convenios "han terminado en la nulidad".

El secretario de Estado de Empleo ha señalado que la mesa, que intensificará sus reuniones desde la semana que viene, "lleva trabajando mucho tiempo, con rigor y entusiasmo, para llegar a un acuerdo".

UGT VA A IR "BOCADO A BOCADO" PARA DEROGAR LA REFORMA LABORAL

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha asegurado en dicha jornada que, aunque el planteamiento del sindicato era una derogación completa de la reforma laboral de 2012, va a ir "bocado a bocado" para conseguir esos cambios en el mercado de trabajo.

"Creo que nos vamos a tener que comer la tarta a trozos", ha dicho Hoya, quien ha reseñado que el sindicato negocia para recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad, rebajar la temporalidad, mejorar los contratos formativos y aplicar el convenio sectorial en las subcontratas.

"Si conseguimos recuperar el equilibrio en la negociación colectiva (...) habremos hecho una magnífica reforma", ha señalado Hoya.

Una vez el Gobierno apruebe estos cambios en materia laboral "con acuerdo o sin él", el sindicato empezará 2022 luchando por aplicar una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, algo que Hoya ha dicho que defiende únicamente UGT.