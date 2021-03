Uno de cada tres ayuntamientos gallegos lleva quince días libre de covid

Santiago de Compostela, 6 mar (EFE).- El 4 de marzo de 2020 Galicia registraba el primer caso de la covid-19, un hombre de 49 años procedente de Madrid. Un año después de aquella fecha la comunidad aún está intentando recuperarse de la tercera ola, pero hay datos para la esperanza: uno de cada tres municipios gallegos no ha tenido ningún nuevo caso en las últimas dos semanas.

Un total de 105 municipios no registró nuevos diagnósticos de covid en 14 días, según el último mapa publicado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), correspondiente a la jornada del jueves.

En su mayor parte son municipios de las provincias de Ourense y Lugo, mientras que a las de A Coruña y Pontevedra les está costando más contener el avance del coronavirus en esta desescalada.

El secreto de este éxito es múltiple, según explican los alcaldes de algunas de estas localidades, desde las condiciones de población dispersa, hasta las medidas de desinfección adoptadas, pero hay un denominador común que es cumplir las restricciones, aunque eso suponga "pagar el pato" por otros municipios que sí tienen contagios, y también un componente de "suerte".

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este jueves, en la comparecencia tras el Consello de la Xunta, que los ciclos epidemiológicos son de entre siete y diez días, por lo que estos municipios llevarían dos de estos períodos libres de la expansión del coronavirus.

Si el control se limita a siete días, el número de municipios libres de contagios de la covid es de más de la mitad de los 313 que hay en Galicia. Un total de 165, según los datos del 3 de marzo, frente a los 107 que había el 20 de febrero.

Así que se trata de cifras que han ido mejorando en las últimas semanas, tal y como ha destacado la directora general de Salud Pública de la Xunta, Carmen Durán, quien en la última rueda de prensa del comité clínico ha citado estos datos como una muestra más de que la tendencia es "positiva" y la curva de la expansión del coronavirus en esta tercera ola sigue bajando.

Junto a estos municipios libres por ahora de contagios, está también la reducción del número reproductivo instantáneo, que se sitúa en el 0,8 por ciento, o la incidencia acumulada a 7 y 14 días y la tasa de positividad de las pruebas diagnósticas, por debajo del 5 % que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es Ourense la provincia que tiene más localidades libres de contagios, con un total de 51 de sus 92 municipios, y la que cuenta con uno de los ayuntamientos que ha conseguido mantener el marcador a 0 de casos de covid en toda la pandemia: Vilariño de Conso, una localidad con 524 habitantes y una densidad de población de algo más dos personas por kilómetro cuadrado.

Su alcaldesa, Melisa Macía, tiene una teoría y es que la razón principal de que no se produjesen contagios es que la gente no se haya movido mucho de sus casas, "todo va en la movilidad", ha asegurado a Efe.

El hecho de que sea una población envejecida ha ayudado, no solo por esta falta de desplazamientos, sino también porque cree que la población mayor "se conciencia más que la joven" en este sentido.

Ahora admite que la gente está "muy cansada" de las restricciones, después de haber "pagado el pato" por otros municipios que sí tienen contagios, y la "esperanza" es la vacuna que les ha dado "bastante ilusión".

También en Abegondo, un municipio de 5.398 habitantes del área de A Coruña, les han tocado mantener las restricciones, algo por lo que están "un poco quejosos", reconoce su alcalde, José Antonio Santiso, aunque la localidad no ha tenido nuevos casos en los últimos catorce días, y no levantará el cierre perimetral hasta el lunes, al igual que en la ciudad.

El secreto de su éxito actual frente al coronavirus está en que "radica en la educación y en la disciplina de atender las recomendaciones", asegura Santiso, quien destaca también que la localidad es "eminentemente rural" y las viviendas están aisladas, no con la proximidad que hay en los núcleos urbanos.

En Abegondo muchas veces los propios vecinos "hicieron de rastreadores" cuando se produjo algún brote puntual, porque "nunca hubo contagio comunitario", asegura.

"Es cierto que en el ámbito rural la dispersión de la población ayuda mucho", ha apuntado el alcalde de Castro de Rei (Lugo), Francisco Balado, que pone además en valor la labor "muy intensa de desinfección" en calles y edificios públicos que hicieron al inicio de la pandemia.

Castro de Rei cuenta con 5.073 habitantes en los que han "calado muy profundamente" los mensajes de los bandos municipales, como el que alertó en otoño pasado para que las tradicionales matanzas del cerdo no se convirtiesen en "comidas multitudinarias" y se mantenga la distancia de seguridad incluso en las ferias quincenales con casetas para comer el pulpo.

Para el alcalde de Mondariz-Balneario (Pontevedra), José Antonio Lorenzo, también hay un componente de "suerte", aunque apunta además al "agua mágica", según decía la escritora Emilia Pardo Bazán, de esta localidad. No en vano, el balneario que tuvo que estar cerrado un tiempo volverá a abrir a finales de este mes.

"Tenemos que hacer un esfuerzo todos", anima este alcalde, que está convencido de que la gente "volverá a vivir en los pueblos" porque no sabe si será "el clima o que la gente se cuida más", pero "los hechos están ahí" y aún frente al coronavirus, viven "más tranquilos".

LISTADO DE AYUNTAMIENTOS SIN NUEVOS CASOSDIAGNOSTICADOS EN 14 DÍAS: TOTAL 105

A CORUÑA: 91. A Capela2. Corcubión3. Dodro4. Fisterra5. Laxe6. Santiso7. Somozas8. Touro9. Zas

LUGO: 371. Abadín2. Alfoz3. Antas de Ulla4. Baleira5. Becerreá6. Bóveda7. Carballedo8. Castro de Rei9. Cervantes10. O Corgo11. Cospeito12. Folgoso do Courel13. A Fonsagrada14. Friol15. Xermade16. O Incio17. Xove18. Láncara19. Monterroso20. Muras21. Navia de Suarna22. Negueira de Muñiz23. As Nogais24. Ourol25. Palas de Rei26. O Páramo27. A Pastoriza28. Pedrafita do Cebreiro29. Pol30. Portomarín31. Quiroga32. Ribas de Sil33. Ribeira de Piquín34. Samos35. Trabada36. Triacastela37. O Vicedo

OURENSE: 511. Amoeiro2. Avión3. Bande4. Beade5. Beariz6. A Bola7. O Bolo8. Calvos de Randín9. Carballeda de Valdeorras10. Carballeda de Avia11. Castrelo do Val12. Castrelo de Miño13. Celanova14. Chandrexa de Queixa15. Entrimo16. Esgos17. O Irixo18. Larouco19. Lobeira20. Lobios21. Manzaneda22. Melón23. A Merca24. Montederramo25. Monterrei26. Muíños27. Nogueira de Ramuín28. Parada de sil29. Petín30. Piñor31. Porqueira32. Pontedeva33. Puxín34. Quintela de Leirado35. Rairiz de Veiga36. Ramirás37. San Xoán de Río38. Rubia39. San Amaro40. San Cristovo de Cea41. Sandiás42. Sarreaus43. Taboadela44. A Teixeira45. Toén46. A Veiga47. Vilamarín48. Vilamartín de Valdeorras49. Vilar de Barrio50. Vilar de Santos51. Vilariño de Conso

PONTEVEDRA: 81. Arbo2. Crecente3. Dozón4. Mondariz-Balneario5. Portas6. Rodeiro7. Salvaterra do Miño8. Illa de Arousa.

Mónica Sequeiro