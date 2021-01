Tres remolcadores tratan de rescatar el barco encallado en puerto de Agaete

Las Palmas de Gran Canaria, 10 ene (EFE).- Tres remolcadores han iniciado este sábado las tareas de rescate del ferry Bentago Express, de la naviera Fred Olsen, que encalló la noche del jueves por un temporal de viento y mar cuando intentaba atracar en el puerto de Agaete (Gran Canaria).

Desde las 7:00 horas, con la primera luz del día, los remolcadores Miguel de Cervantes, de Salvamento Marítimo, y otros dos de la empresa Boluda, el VB Canarias y el VB Baleares, tratan de aproximar el catamarán al muelle del puerto, ha informado un portavoz de Fred Olsen.

Se prevé la incorporación de un remolcador adicional para dar más potencia al empuje, que se realiza en dirección al muelle viejo del Puerto de las Nieves.

La pleamar, que facilitará las labores de arrastre del barco encallado, está prevista para las 10:00 hora insular, y después se cuenta con tres horas antes de que la marea comience a bajar.

La intención es intensificar las labores de empuje y arrastre hasta las 13:00 horas, y en caso de que no se consiga desencallar al barco, la naviera emprendería otras acciones, ha asegurado su portavoz.

Antes de iniciar el rescate, se han efectuado trabajos de refuerzo en la estructura del catamarán y se han instalado unas piezas de acero que aguanten la tensión de los cabos de los remolcadores.

El catamarán tiene algún motor operativo, lo que facilitará las labores de rescate, han indicado las fuentes.

La naviera asegura que la flotabilidad del buque no peligra, porque dispone de dos cascos, con siete tanques cada uno, y otro más a proa.

Los siete de un lado están intactos, mientras que algunos del otro lado sufren ligeros daños como consecuencia del golpe que sufrió contra las rocas, pero otros están bien, al igual que el de proa.

Respecto a la aparición de una mancha en la superficie del agua alrededor del ferry, se han activado medidas anticontaminación de manera preventiva y se ha rodeado al catamarán con unas barreras que tratan de evitar posibles fugas de aceite o aguas negras, que, de momento, no se han producido, indica la naviera.

Fred Olsen asegura que "la mancha está controlada. No se trata de una fuga, sino de unas leves irisaciones provenientes del combustible", y, "al ser gasóleo, y no fuel pesado, se evapora del agua y no queda contaminación en ella".

El Bentago Express es un catamarán del año 2000 de 95 metros de eslora y 26 de manga que, según detalla Fred Olsen en su página de internet, tiene capacidad para desplazar a 880 pasajeros, aunque en el último viaje del jueves solo llevaba a 59, entre ellos un bebé.

Esos viajeros y quince de los tripulantes -todos menos el capitán que sigue a bordo- fueron rescatados el viernes por la Salvamar Nunki, de Salvamento Marítimo.

El accidente se produjo cuando, durante la noche del jueves, una súbita racha de viento empujó al Bentago Express contra una baja próxima al puerto de Las Nieves, durante la maniobra de atraque en su último servicio del día entre Tenerife y Gran Canaria.