El Tribunal Supremo rechaza el primer recurso tras la alarma: Montefrío seguirá sin cierre

Madrid, 21 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha resuelto el primer recurso tras el final del estado de alarma y lo ha hecho para confirmar que el municipio granadino de Montefrío no tendrá cierre perimetral como pretendía la Junta de Andalucía.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que denegaron el confinamiento de Montefrío, acordado por superar los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes.

El Supremo no entra en el fondo del asunto porque la Junta, a pesar de recurrir, dictó una nueva orden donde dejaba sin efecto las anteriores en las que decretaba ese confinamiento, con lo que -subraya el tribunal- el recurso carece de objeto porque el asunto en cuestión "ha desaparecido".

De hecho, los magistrados aprovechan para advertir a los gobiernos autonómicos que el nuevo procedimiento por el que compete al Supremo decir la última palabra sobre las medidas restrictivas de derechos fundamentales que no fuesen autorizados por los tribunales superiores autonómicos solo debe utilizarse cuando haya "alguna cuestión que resolver".

"No es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva".

Porque el Supremo deja claro que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente "no despliegan efectos ni son aplicables", de modo que, si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde "dejar sin efecto" el acto que recogía las medidas sanitarias, "pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz".

Zanjan así los magistrados el primer recurso que llegó al Supremo tras la reforma legal de urgencia aprobada ante el final del estado de alarma.

Ahora tiene pendiente el recurso del Gobierno de Canarias contra la decisión del TSJ de esa comunidad de no autorizar el cierre perimetral de las islas. En ese caso, al contrario que en este, la Fiscalía ha pedido rechazar el recurso.