Trilla dice que el sistema de contención de nuevos brotes no está preparado

Barcelona, 16 jul (EFE).- El jefe de Epidemiología del Hospital Clínico, Antoni Trilla, ha asegurado que el sistema de contención de brotes del coronavirus "no está aún lo bastante preparado para hacerles frente" y ha pedido a la Generalitat "claridad y un buen liderazgo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Trilla ha señalado que "quizás no nos hemos coordinado bien o las cosas no se han hecho lo suficientemente bien y el resultado no es el óptimo" y ha asegurado que la situación de todo el sistema de seguimiento es "preocupante" y "hay que apelar a un trabajo conjunto con un buen liderazgo".

Trilla ha señalado que "hace falta una figura, un equipo pequeño con algún liderato que sea capaz de poner las cosas en orden y ayudarnos a todos", con los recursos necesarios y el apoyo de la administración, "para montar una buena respuesta" y se ha mostrado convencido de que "obviamente, todos lo respetaríamos".

El epidemiólogo ha advertido que, aunque "los rastreadores pueden fallar" y "tener muchos no es un seguro de vida", ellos son "la primera línea de defensa" y hay que hacer que "funcione lo mejor posible, y si se ve desbordada ya iremos a otras cosas que tienen un coste social y económico más importante".

Antoni Trilla ha explicado que desde el punto de vista epidemiológico "hay aún cierta esperanza de ir controlando brotes, como se ha hecho en muchos lugares", y que no haya una segunda ola de contagios y que es "aún pronto" para decir si con las medidas que se han tomado de para hacer frente al aumento de contagios se ha conseguido reducir la tendencia.