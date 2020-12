Trinidad y Tobago lamenta la muerte de venezolanos que se dirigían a ese país

San Juan, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago lamentó este lunes la muerte a causa de un naufragio de 20 venezolanos que se dirigían a ese país caribeño, cifra provisional que anunciaron las autoridades de Caracas respecto a un grupo que no está determinado todavía si se trataba de emigrantes o víctimas de trato de personas.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo que la pérdida de vidas de esta trágica manera es un duro golpe y expresó sus condolencias a las familias de los venezolanos que trataban de alcanzar el territorio caribeño, convertido en los últimos tiempos en un objetivo de muchas personas que dejan el país bolivariano.

La Fiscalía de Venezuela investiga el incidente por delitos de tráfico y trata de personas, aunque la oposición defiende que se trata de emigrantes.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó sobre la cifra y la detención del venezolano Luis Alí Martínez, presunto dueño de la embarcación que naufragó, tras lo cual los cuerpos aparecieron flotando cerca de la costa de Güiria, en el estado venezolano de Sucre, muy próximo a la república isleña.

Stuart indicó además que ha leído todo tipo de especulaciones sobre la participación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago que no son ciertas.

"Si se trata de un incidente de tráfico de personas, es muy triste que una vez más los elementos criminales hayan causado la pérdida de vidas a través de sus actividades nefastas", denunció Young.

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago dio a conocer que la información preliminar sugiere que la embarcación con los venezolanos había zarpado de Güiria el 6 de diciembre con más de 20 personas a bordo y que no se volvieron a tener noticias desde ese día.

"Los controles indicaron que la Guardia Costera no interceptó ningún barco que viniera de Güiria el 6 de diciembre o en cualquier momento posterior", detalló la Guardia Costera en el comunicado.

La ministra de Relaciones Exteriores y Caricom de Trinidad y Tobago, Amery Browne, señaló por su parte que el país está entristecido por los informes de una tragedia marítima en aguas venezolanas que resultó en el ahogamiento de varias personas.

"Me he comunicado personalmente con el embajador de Venezuela y le he transmitido las más sinceras condolencias de nuestro pueblo al de Venezuela", dijo Browne.

La directora del Centro Cultural Hispano Arima (HCC), Andreina Briceño, dijo que fue devastador saber que los venezolanos que intentaban llegar a Trinidad y Tobago huían de la situación de inestabilidad que se vive en el país.

Briceño hizo además un llamamiento al diálogo con las autoridades de Venezuela para que no vuelven a suceder hechos de este tipo.

"Necesitamos sentarnos y discutir alguna forma de salir de esa crisis migratoria. Tenemos que proteger los derechos de los emigrantes y pido a las autoridades que también cooperen. Este es un tema que está afectando a todos, por lo que debemos unirnos", afirmó Briceño.

Los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago recurrieron a las a las redes sociales para expresar conmoción e indignación por el incidente y enviar condolencias a las familias de los fallecidos.

Una integrante del grupo de Facebook Venezolanos en Trinidad y Tobago incluso pidió a sus compatriotas que viven en este país que abstuvieran de alentar a sus familiares a intentar el arriesgado viaje.

"No sigan arriesgando vidas en el mar, los que están aquí trabajan y luchan por los nuestros en Venezuela. Luchen por ellos, y no arriesguen esta horrible pesadilla en el mar", dijo Ivana Vejaas en la publicación de Facebook.