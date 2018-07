Los tripulantes de cabina siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con Ryanair

Los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con Ryanair de cara a la huelga prevista para el 25 y 26 de julio y sostienen que intentarán "hasta el último minuto" que la aerolínea irlandesa aplique en sus contratos la legislación española.

En una nueva reunión ante la Dirección General de Trabajo a las puertas de la primera huelga en Ryanair en España, que coincide en plenas vacaciones de verano, los sindicatos esperan que la compañía reconsidere su postura aunque reconocen que en los últimos días no han tenido contacto con ella.

"Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo", ha señalado el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, quien ha reconocido que la aerolínea no ha trasladado ninguna propuesta al comité de huelga en España sobre la posibilidad de aplicar la legislación laboral española o llegar a acuerdos con los sindicatos como ha hecho en Alemania.

"O eres español o no lo eres, o aplicas la legislación española o no la aplicas, no hay término medio", ha subrayado antes de esta nueva reunión, en la que pedirán nuevamente a la aerolínea que aplique la legislación laboral española, los estatutos de los trabajadores y que garantice la libertad sindical.

"No vamos a consentir que una empresa extranjera venga aquí a ganar beneficio y amenace a los trabajadores, si no es Ryanair será otra empresa la que nos de trabajo y muchas compañías están interesadas en captar el negocio que ellos dejen", ha agregado Iglesias.

"Lo que ha firmado en otros países es un reconocimiento de sindicatos, en este país a los sindicatos los reconocen los trabajadores en elecciones sindicales que Ryanair se empeña en evitar que se produzcan", insisten el responsable de USO, que lamenta que la compañía haya preferido cancelar hasta 400 vuelos en España antes de llegar a un acuerdo.

Por su parte, la delegada de Sitcpla, Monique Duthiers, ha señalado que están abiertos a lo que la compañía les quiera trasladar y, aunque desde el miércoles no han tenido ningún contacto, mantienen la ilusión hasta el último minuto.

Para evitar la huelga, reclaman elecciones en otoño, legislación española y que se cumplan los derechos de los trabajadores.

Además, con respecto a la posibilidad de ajustar las plantillas y los vuelos debido a la huelga, Duthiers sostiene que el 20 % de los ingresos de Ryanair los genera la base española, por lo que no les da "ningún miedo".

Asimismo, ha reconocido que los contratos de Ryanair se "pervirtieron" con la crisis, cuando los trabajadores se aferraron a cualquier contrato con tal de tener trabajo. "Ahora hay otras opciones, ahora el mercado se mueve, hay mucha rotación en Ryanair hacia otras compañías como Norwegian".

"Vamos a jugar todas las bazas que nos brinda el mercado, los Estados miembros no pueden mirar para otro lado ante los incumplimientos", agrega la delegada de Sitcpla.