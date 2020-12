Turquía recibe una vacuna china y empezará campaña de inmunización en 14 días

Ankara, 30 dic (EFE).- El primer cargamento de una vacuna contra la covid-19, desarrollada por la empresa china Sinovac, ha llegado esta mañana a Ankara y empezará a utilizarse dentro de 14 días, tras una fase de pruebas, ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca.

"El avión que trae nuestras vacunas ha aterrizado en el aeropuerto de Esenboga (Ankara). Empezará de inmediato un proceso de pruebas en la Agencia turca de medicinas e instrumentos médicos que durará 14 días. En cuanto terminen las pruebas, se llevará a cabo el programa de vacunación", escribió Koca en Twitter.

La agencia turca Anadolu detalla que el cargamento del avión, que aterrizó en Ankara a las 2.44 GMT procedente de Pekín, contiene los primeros tres millones de dosis de un pedido de 50 millones.

El jueves pasado, Koca había anunciado que la vacuna se iba a utilizar a partir del lunes 28 de diciembre, subrayando que ya se habían llevado a cabo pruebas con voluntarios en Turquía para verificar su validez y que se había comprobado un resultado de un 91,25% de eficacia.

Miembros del Consejo Científico turco detallaron que estas pruebas se habían llevado a cabo desde el 18 de noviembre con más de 7.000 voluntarios, de los que 2.600 recibieron un placebo y 4.700 la vacuna, lo que permitió evaluar la eficiencia.

Sin embargo, el ministro no ha concretado hoy el tipo de pruebas necesarias antes de pasar a la vacunación.

"No tenemos ni idea qué se hará durante las próximas dos semanas; no hay transparencia. No sé que procedimiento científico falta", dijo en conversación con Efe el doctor Kayihan Pala, miembro del comité sobre covid del Colegio de Médicos de Turquía (TTB).

"Lo normal, cuando llega un cargamento de este tipo, es tomar muestras aleatorias de cada unidad y comprobar que todas cumplen el estándar de calidad o si alguna ha sufrido daños, pero no sabemos si se trata de esto", acotó este catedrático de medicina.

En las últimas semanas, Turquía, país de 80 millones de habitantes, ha registrado una cifra constante de entre 250 y 260 muertes al día por covid, aunque los partidos de oposición creen que las cifras reales son muy superiores.