Ucrania alcanza el máximo de hospitalizaciones entre las protestas de los negacionistas

Kiev, 3 nov (EFE).- Ucrania se anotó hoy un nuevo récord de hospitalizaciones diarias de pacientes con coronavirus al alcanzar la cifra de 5.935 ingresos, mientras gran parte del país continúa en la zona roja de alerta sanitaria y cientos de negacionistas protestan en Kiev contra la vacunación anticovid.

Según informaron las autoridades sanitarias el máximo de hoy superó el récord del pasado 23 de octubre, cuando fueron ingresados 5.827 pacientes.

Durante la última jornada se detectaron 23.393 nuevos contagios y fallecieron 720 personas, cifras cercanas a los máximos de finales de octubre, que superaron los 26.000 casos y llevaron a las autoridades ucranianas a declarar "zonas rojas" en 15 de las 24 regiones del país.

Según la base de datos Worldometer Ucrania es el segundo país del mundo con más muertes diarias, solo por detrás de Rusia.

Pese a la gravedad de la situación, varios cientos de negacionistas y otras personas que se oponen a las nuevas restricciones en la capital, Kiev, para los no vacunados, protestaron hoy en el centro.

Los manifestantes, todos sin mascarillas, bloquearon la calle frente a la Rada suprema (Parlamento de Ucrania) y el Gabinete de ministros, para exigir el cese de las restricciones sanitarias y evitar la vacunación.

Entre gritos de "No a los pasaportes covid", "No al fascismo covid" y "No a experimentos en niños", los manifestantes cerraron el paso de los vehículos en nueve calles del barrio gubernamental para que los diputados tuvieran que llegar a pie al Legislativo bajo la lluvia.

La exdiputada ucraniana Nadezhda Sávchenko, detenida la semana pasada por presentar un certificado de vacunación falso cuando intentaba viajar, también participó en la protesta para exigir "el derecho a moverse libremente por el país".

"Es un derecho de todos. También se han violado los derechos al trabajo, la educación, la medicina, la infancia. Las autoridades continuarán empeorando la situación", afirmó a medios locales.

EL GOBIERNO CRITICA A LOS NEGOCIONISTAS

El ministro de Sanidad ucraniano, Viktor Liashko, calificó la protesta de "burla" y de insulto a los trabajadores de la Salud y las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia.

"Este sentimiento anti-vacunación se esfuma rápidamente en una unidad de cuidados intensivos", afirmó en una rueda de prensa, al señalar que en esa situación "los certificados falsos no funcionan".

Aunque se observa un incremento de la vacunación en Ucrania debido a la grave situación sanitaria, la renuencia a vacunarse sigue muy extendida.

En total se han inoculado la pauta completa de las vacunas anticovid cerca de 7,6 millones de los 44 millones de ucranianos, poco más del 17 % de la población, el número más bajo de Europa, según Our World in Data.

El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania ha culpado a Rusia de difundir desinformación contra las vacunas a través de los canales de Telegram dirigidos al público ucraniano.

También en Telegram el mercado negro de certificados de vacunación falsos está en auge, ya que hay anuncios para vender este tipo de documentos por solo 1.500 hryvnias (50 euros).

La Policía anunció una ofensiva contra los vendedores y compradores de certificados de vacunación falsos. Más de 800 casos están bajo investigación, según el Ministerio del Interior.