La UE supera a EEUU en el porcentaje de vacunados con la primera dosis anticovid

Bruselas, 19 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) ha superado a Estados Unidos en la proporción de población con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, afirmó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

"No solo la UE superó a EE.UU. en la primera dosis de vacunación, sino que lo hicimos permaneciendo abiertos y exportando la mitad de nuestra producción a más de 100 países", tuiteó Breton, junto a un gráfico elaborado en base a datos de la UE y del servicio "Our World in Data" de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Bretón añadió que "seremos el continente más vacunado del mundo y el exportador número uno del mundo" de vacunas, lo que resumió con dos palabras, "eficiencia y solidaridad", "una hazaña -dijo- de la que podemos estar orgullosos".

Ahora, añadió, la UE se enfrenta a un "doble desafío" de "superar las dudas sobre las vacunas en Europa" para hacer frente a las nuevas variantes del virus y "ayudar al resto del mundo a vacunarse con África a la vanguardia".

El comisario de Mercado Interior lidera una iniciativa para que las empresas europeas en torno a la producción de vacunas trabajen juntas para evitar cuellos de botella, como los que había a principios de año.

El martes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Layen, se felicitó de que más de la mitad de la población adulta de la UE había recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus y que se habían entregado suficientes dosis para vacunar al 70 % de los adultos de la UE.

El 5 de julio, la Comisión insistió a las autoridades de los Estados miembros que administren las vacunas que vayan recibiendo ante las disparidades que existen entre los Veintisiete en el ritmo de vacunación.