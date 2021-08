UGT amenaza al Gobierno con dejar mesas de negociación si no sube el SMI

Murcia, 16 ago (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este lunes que no cuenten con ellos para otras mesas de negociación si antes de que termine septiembre, cuando tendrá lugar el comité confederal de UGT, no hay una respuesta favorable del Gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), porque "la paciencia del sindicato se ha agotado".

Ha criticado la "prepotencia" del Ejecutivo a la hora de decir qué cosas se pueden o no negociar o plantear "ahora sí y ahora no" a determinadas cuestiones que como el salario mínimo, según Álvarez, estaban en el programa no solo del PSOE, sino también de Unidas Podemos.

Se trataría, según ha dicho, solamente de subir 25 euros al mes este año, algo que ha considerado que para las empresas no representa ninguna dificultad, teniendo además en cuenta que casi todos los países europeos ya lo han hecho.

Álvarez ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Esteban de Murcia, donde ha iniciado una gira de dos días por la comunidad, en la que tras mantener un encuentro con el presidente autonómico, el popular Fernando López Miras, se desplazará al mar Menor para sumarse a las plataformas en defensa de la laguna.

Preguntado por la subida del precio de la luz eléctrica, ha respondido que han pedido que el bono social llegue a más colectivos y ha calificado de "verdadera estafa" el beneficio que están obteniendo las empresas eléctricas con estas constantes subidas, que considera "absolutamente inaceptables" por el momento en el que se producen, afectando a personas con necesidades.

Para Álvarez, una de las soluciones pasarían por que el Estado forme parte de las empresas que pueden marcar los precios de la luz o por formar parques propios de generación de energía.