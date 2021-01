UGT asegura que no va a negociar nada que conlleve recortes para pensionistas

Sevilla, 11 ene (EFE).- La UGT "no va a negociar nada que conlleve recortes para los pensionistas actuales ni para los futuros", ha asegurado el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que ha avanzado que no hay razón para no cerrar hoy un acuerdo sobre los ERTE.

Según el responsable nacional de la UGT, la reforma de la Seguridad Social pasa por mantener los derechos de los pensionistas y ha recordado que hasta 2022 no entra la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, por que insiste en que no van a discutir ninguna modificación.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria General de la UGT Andalucía, Carmen Castilla, han ofrecido una rueda de prensa en Sevilla donde han analizado la situación sociolaboral antes de la reunión con la Ejecutiva Regional del sindicato.

Ha reconocido que los ERTE han funcionado bien y ha avanzado que hoy hay una reunión con el ministerio para alcanzar un acuerdo y que, en su opinión, "no hay razón para no salir con un acuerdo".

Aunque ha indicado que el Gobierno "se empeña en ponerle fecha" a la prórroga de los ERTE, se ha mostrado partidario de que duren mientras haya pandemia, aunque el Ejecutivo quiere extenderlos hasta que dure el Estado de Alarma.

Álvarez ha lamentado que el ingreso mínimo vital no haya funcionado bien, dado el "ridículo el número de personas que han accedido", que actualmente llega casi a 300.000, aunque "hay un millón de personas en espera”.