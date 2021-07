UGT y CCOO piden a Sánchez una reunión sobre el SMI antes de las vacaciones

Madrid, 22 jul (EFECOM).- CCOO y UGT han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión "con la más brevedad y rapidez posible" a fin de poder concretar un calendario de subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2023, según un comunicado conjunto de ambos sindicatos remitido este jueves.

Previamente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó en una entrevista en la Cadena SER que ese encuentro se produzca "de manera inmediata, antes de las vacaciones".

Para los sindicatos es un tema "capital" que el Gobierno cumpla su compromiso de que el SMI alcance el 60 % del salario medio al final de la legislatura y que van a exigir que se cierre una senda de subidas para cada año empezando por este 2021.

"No hay razones para no subirlo", ha reiterado Álvarez, que ha insistido en que si no se hace los sindicatos endurecerán sus protestas.

En el comunicado conjunto, ambos sindicatos recuerdan que en diciembre pasado se decidió aplazar la subida y negociarla en el año 2021 y que han transcurrido ya siete meses de este año y "las circunstancias económicas hacen aún más necesaria la subida".

En este sentido, recuerdan la actual situación de pandemia y el incremento de la inflación, en especial los precios de suministros y productos básicos, así como la previsiones económicas que son "optimistas".

Por otro lado, el secretario de UGT ha advertido de que algunas novedades introducidas ayer para sacar adelante el decreto sobre los interinos -como eximir de la oposición a algunos casos en los que se lleve más de diez años en el puesto- habían sido rechazados por el propio Gobierno en la negociación con los sindicatos "alegando inconstitucionalidad".

"Vamos a ver cómo se pueden llevar adelante en el trámite parlamentario (...) se introducen nuevos elementos discriminatorios importantes", ha reflexionado.