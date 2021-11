UGT exige que las empresas cumplan y tengan protocolos contra el acoso sexual

Pamplona, 17 nov (EFE).- La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido que las empresas cumplan y tengan un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, "tanto para prevenir como para actuar".

Antoñanzas ha visitado Navarra este miércoles, donde ha acudido a un desayuno informativo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.

"Que haya medidas en las empresas para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo es obligatorio desde 2007, pero las empresas no lo han hecho", ha lamentado. "Hasta hace un par de años, las empresas miraban a otro lado, ahora las cosas van cambiando y parece que están empezando a cambiar la percepción", ha añadido.

La vicesecretaria general de UGT ha señalado que "siguen estando infradeclaradas las denuncias que se producen por razón de sexo en el ámbito laboral". Por ello, ha asegurado que van a insistir "en que en el pacto de Estado contra la violencia de género donde se dejaron fuera las cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral, se incluyan".

Además, Antoñanzas ha exigido que "este pacto se financie de la manera adecuada. Todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, tienen que tener un protocolo de actuación por acoso o por violencia sexual. Así, que la víctima se sienta protegida y no doblemente victimizada como hasta ahora".

En cuanto a cifras concretas, Antoñanzas ha indicado que "no existen muchos datos". "Hace más de 15 años que no se hace un estudio en España sobre violencia en el ámbito laboral. Sí que hay encuestas a nivel europeo que dicen que más del 50 % de las mujeres han sufrido o sufren acoso sexual o por razón de sexo", ha manifestado.

"Lo que sí que muestran las encuestas es que son varones los que acosan a las mujeres, en un 40 % suelen ser además jerárquicamente superiores y en un 30 % suelen ser de su misma categoría", ha afirmado Antoñanzas.

Según ha declarado, el 8 % de las denuncias en el ámbito laboral corresponden a las de acoso o violencia sexual. "Somos conscientes de que esto es solo la punta del iceberg y tenemos que estar protegidas", ha añadido.

UGT ha decidido celebrar distintas jornadas en todo el país para abordar la violencia que sufren las mujeres, "no solo en el ámbito social o doméstico, sino, como sindicato, en el ámbito laboral". El año pasado en España fueron asesinadas 46 mujeres y en lo que va de año son ya 37. "Una lacra que no desciende y la pandemia no ha hecho más que agravar este problema porque muchas mujeres tuvieron que convivir con sus agresores en el confinamiento", ha señalado.