UGT plantea subir el salario mínimo 25 euros, hasta 975 euros brutos al mes

Madrid, 1 sep (EFE).- El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha planteado aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 975 euros brutos mensuales para este año y negociar ya las subidas para 2022 y 2023 con el objetivo de llegar al 60 % del salario medio.

Hoya ha llevado esta propuesta a la mesa de diálogo social que este miércoles se celebra en la sede del Ministerio de Trabajo para hablar de la subida del SMI de 2021, según ha adelantado antes de la reunión en declaraciones a RNE.

"La evolución del IPC a lo largo del año recomienda una subida generalizada de los salarios. No hay motivo alguno para no aumentarlo este año y ya dejar encarrilada la subida para 2022 y 2023", ha afirmado.

A su juicio, "no hay explicación a los argumentos que dan los empresarios para no proceder a aumentar el SMI este mismo año. Con lo bien que está evolucionando la economía, si no lo hacemos ahora, tendremos las mismas excusas de siempre de la parte empresarial en los años siguientes".

"Tememos que, ante las presiones, el Gobierno opte por una subida tímida, pero nosotros no firmaríamos el acuerdo y se contemplaría una realidad ante la que quizá no quieran estar. Si la subida es cosmética, de mínimos, nosotros no firmaremos", ha añadido.