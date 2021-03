UGT: Sin reformas habrá protestas como "hace muchos años no hay en España"

Palma, 19 mar (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este viernes que habrá protestas sindicales si el Gobierno no introduce cambios y ha dejado claro que "si no hay derogación de reformas laborales, habrá movilizaciones como hace muchos años no ha habido en este país".

Con ocasión de su visita a Palma, Álvarez se ha referido a las disensiones internas en el Gobierno, cuyos miembros "discuten" y "se pelean entre ellos mismos". "A nosotros nos va a dar igual", ha añadido.

En ningún caso se puede prolongar la situación de "precariedad laboral" y de falta de derechos que, con la salida de la crisis sanitaria de la pandemia, aumentarán, ha augurado.

"De manera muy clara", para UGT la reforma de la Seguridad Social empieza por la derogación de la reforma laboral del PP y "volver a 2011".

"El ministro puede hacer las filtraciones que quiera, pero hasta que no deroguen la reforma del 2013, con nosotros que no cuenten; y no vamos a entrar en un proceso de rebajas de las actuales prestaciones", ha dejado claro Álvarez en declaraciones a los periodistas.

Álvarez ha señalado que, aunque se ve la luz al final del túnel de la pandemia, en el terreno laboral y social hay "muchos frentes abiertos".

Su sindicato, ha asegurado, ha acompañado al Gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos de dificultad, pero ahora son necesarias medidas para proteger a los trabajadores.

En este sentido ha recordado que "toda Europa" va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y España no puede quedarse atrás.

"Si no (es así), las movilizaciones crecerán tanto como nos permita la pandemia, y esto será independiente de quien esté en una vicepresidencia o qué diga una ministra o un ministro: sin lucha no habrá avance", ha dejado claro Álvarez.

"Nunca en la historia al movimiento obrero se le ha regalado nada, ningún Gobierno, siempre lo hemos tenido que conseguir y ahora somos conscientes de que lo tenemos que volver a hacer", ha insistido.

El líder sindical ha asistido en la capital balear al cambio en la dirección de UGT de Baleares, al frente del cual estará Lorenzo Navarro, del que Álvarez ha destacado su amplia experiencia en la acción sindical y al que ha mostrado todo el apoyo del sindicato.

Preguntado por la posibilidad de la congelación de las subidas salariales ante la actual situación de crisis, Álvarez ha opinado que es un asunto para tratar en las mesas de los convenios colectivos, pero como criterio general ha considerado que la subida de los sueldos no empeorará "para nada" el tejido productivo en Baleares y en España.