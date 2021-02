Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:35 h

Japón comenzó a administrar este miércoles la vacuna contra la COVID-19 en una primera fase en la que espera inocular a 40.000 sanitarios de cara a inmunizar a toda su población en un año y sin que los Juegos Olímpicos vayan a condicionar de momento su calendario de vacunación.

Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer, la única por el momento aprobada en Japón, fueron administradas en el Centro Médico de Tokio de la Organización Nacional de Hospitales, en el distrito de Meguro, con la idea de expandir la vacunación a un centenar de centros sanitarios de todo el país la próxima semana.

La primera persona en recibir la inyección fue Kazuhiro Araki, el director del centro. "No me gustan mucho las inyecciones, pero fue administrada adecuadamente. No ha dolido nada, así que me he quedado tranquilo", dijo ante las cámaras de televisión presentes.

Araki se prestó voluntario para este momento, dijo, para servir de ejemplo: "Pensé que era necesario que el presidente del centro se pusiera la vacuna para animar a los demás a vacunarse".

Informa EFE.