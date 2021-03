Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:59 h

La moción de censura fallida en Murcia fue el detonante del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Pero la realidad es que era una decisión que Isabel Díaz Ayuso tenía meditada de mucho antes. Hasta en dos ocasiones, la ahora candidata del PP estuvo a punto de pulsar el botón de las elecciones anticipadas. Ayuso se veía fuerte en unos sondeos que le daban como vencedora y que hundían a sus molestos socios de Ciudadanos. Fuentes del PP señalan a Miguel Ángel Rodríguez –su jefe de gabinete y secretario de estado de comunicación con José María Aznar–, como el muñidor de toda esa estrategia. Con lo que no contaba Rodríguez para esos planes es con el factor sorpresa que este lunes removía todo el tablero de la política nacional: el aterrizaje de Pablo Iglesias, que abandonará la Vicepresidencia del Gobierno y el escaño en el Congreso para liderar la candidatura de Unidas Podemos. La noticia caía como una bomba en la Puerta del Sol y en la sede del partido, en la calle Génova.

"Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar ni un minuto", decía este jueves Ayuso, tras 72 horas de ataques continuos al líder de Unidas Podemos, prácticamente desde el mismo segundo en que lanzó el vídeo de su sorprendente anuncio. Por un instante la presidenta y candidata dio un respiro a Iglesias: "Él tiene que hacer su campaña, no seré yo la que alimente a un personaje y toda una candidatura que no representa en absoluto lo que yo quiero para Madrid". Y medio minuto después de anunciar la tregua, dijo: "Yo no quiero para Madrid lo que los socios del entorno de ETA o los independentistas quieren, por ejemplo, en Cataluña. No quiero que en Madrid se quemen las calles, que se destruya el empleo, ni las algaradas y las revoluciones que están provocando los socios de Iglesias".

Por Fátima Caballero.