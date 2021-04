Los últimos vacunados y los que se quedan a las puertas: confianza y enfado

Valladolid, 7 abr (EFE).- ¿Por qué la suspenden ahora?, ¿es seguro vacunarse si hay tantos cambios de criterio? son algunas de las inquietudes de los llamados hasta hoy a vacunarse con el compuesto de AstraZeneca en Castilla y León, que ha suspendido su administración este miércoles de forma cautelar, lo que ha generado el enfado de miles de ciudadanos -2.400 solo en Valladolid- que se han visto afectados por esta decisión repentina.

Las quintas del 56, 57 y 58, dependiendo de cada provincia, habían comenzando a acudir desde el pasado jueves a los vacunódromos autonómicos sin cita previa, llamados por las delegaciones territoriales en cada una de las nueve provincias de la Comunidad a través de las redes sociales con una gran respuesta por parte de esta población.

A todos estos castellanoleoneses de entre 60 y 65 años, siguiendo las nuevas normas aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se les comenzó a inocular el compuesto de AstraZeneca, hasta que hoy la Administración autonómica ha decidido suspenderla de forma cautelar cuando muchos de estos vacunódromos estaban ya listos para comenzar otra jornada de suministración masiva.

Esta confusión ha llegado al extremo de que, en León, como ha reconocido a Efe la Gerencia, han puesto "alguna" de las dosis a primera hora de la mañana, antes de que la Consejería de Sanidad anunciara la suspensión de esta vacunación masiva.

LOS CITADOS HOY: CON "LA PUERTA EN LAS NARICES"

En el caso de la provincia abulense se han vivido momentos de tensión en el Hospital Provincial, donde estaba programada la jornada de vacunación, ya que varios de los convocados se han quejado ante el personal sanitario de la falta de información y del desplazamiento que acababan de realizar, en algunos casos desde localidades situadas decenas de kilómetros de la capital abulense.

"¡Estamos hasta las narices!", ha comentado a los medios una de las mujeres que a primera hora se encontraba a las puertas de la zona de vacunación, tras haber realizado 100 kilómetros desde el Valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila.

"Lo que no puede ser es hacerte hacer 100 kilómetros para suspenderlo. Eso no puede ser", han señalado algunas de las personas que, visiblemente molestas, han calificado la situación de "vergonzosa y de juzgado de guardia", ya que no han sido avisadas previamente y se han enterado en el mismo hospital.

Vecinos de Arenas de San Pedro, también en Ávila, han señalado a Efe que llevaban "una semana tomando la decisión" de si vacunarse o no ante las informaciones sobre esta vacuna, antes de lamentar que una vez decidido que sí se vacunaban y tras "organizar la vida" para poder desplazarse, se han encontrado con que se ha suspendido.

"Que venga la consejera a dar la cara", ha señalado otro de los afectados, quien también ha lamentado haberse encontrado "con la puerta en las narices".

LOS VACUNADOS AYER: ENTRE LA SOSPECHA Y LA CONFIANZA

Montse Marcos, nacida en Castromonte (Valladolid) en 1956 y vacunada ayer con el compuesto de AstraZeneca, lo tiene, por otro lado, claro: "Si me llamaran, me vacunaba hoy mismo otra vez. Esto es elegir: ¿Qué quieres: coronavirus o la vacuna"?, expresa en declaraciones a Efe.

Sin embargo, al igual que a Montse, a su amiga Catalina Rodríguez, también de su misma quinta, le ronda la sospecha de por qué se ha decidido suspender esta vacunación "justo el día después de que el presidente del Gobierno anunciara que se llegará a un 70 por ciento de vacunados en agosto", algo que ambas interpretan como un "movimiento político" que les genera algo de "inquietud".

Así, ambas tienen la sospecha, como han reconocido a Efe, de que esta decisión excede el ámbito sanitario, ya que "los casos de trombosis son hoy los mismos que ayer", expresa 'Cati', quien confiesa haberse informado "mucho y con detalle" antes de vacunarse con el compuesto de AstraZeneca, para llegar a la conclusión de que es "segura".

