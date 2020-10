Un brote de 57 casos en Barbadás eleva a 261 los usuarios positivos en las residencias

A Coruña, 25 oct (EFE).- Las residencias de mayores gallegas registran este domingo un total de 412 casos activos de coronavirus –78 más que ayer-, de los que 261 son usuarios y 151 son trabajadores, tras sumarse, entre otros, 57 mayores y 4 empleados de la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, informan el Servicio Gallego de Salud y la Consellería de Política Social.

Se han añadido también a la lista 7 usuarios y dos trabajadores de la residencia Santa Olalla, de Boqueixón (A Coruña); 3 trabajadores de la Ballesol de Oleiros (A Coruña); un empleado en la residencia La Luz, de Sada (A Coruña); un trabajador en Padre Rubinos, en A Coruña; un empleado en La Saleta de San Cristovo de Cea (Ourense); un trabajador de La Rectoral de Artes, de Ribeira (A Coruña); otro trabajador de la residencia de San Cibrao, en Cervo (Lugo), y un empleado de la Albertia de Lugo.

Además, en las últimas 24 horas, solo se ha dado un alta vinculada a residencias de mayores, la de un trabajador de la Ballesol de Oleiros.

El número de mayores infectados se ha incrementado en 65, llegando a los 261, de los que 91 se encuentran en Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar; 57 en Nosa Señora dos Milagres de Barbadás; 43 en la residencia de Salvaterra do Miño (Pontevedra); 17 en la Ballesol de Oleiros (A Coruña); 13 en la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); 7 en el centro Santa Olalla de Boqueixón; 6 en la residencia de Viana do Bolo; 6 en la residencia Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; 5 en Val de Monterrei, y 4 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense).

También hay 3 casos entre usuarios en la San José Hermanitas de Narón (A Coruña); dos en la Virgen Blanca de Ourense; dos en la DomusVi de Oleiros; dos usuarios en la Pepe Isa II de Entrimo (Ourense); un mayor en la Torrente Ballester de A Coruña; un interno en Padre Rubinos, en A Coruña; otro en Las Salinas, en Ourense, y un último interno en Bibres, en Cambre (A Coruña).

Respecto a los trabajadores, un total de 151 (13 más que ayer) tienen el virus, de modo que el mayor brote sigue en la residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 41 infectados; seguida de la Ballesol de Oleiros, con 16; la DomusVi de Outeiro de Rei, con 11; Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 10; Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense), con 6; la residencia de Viana do Bolo (Ourense), con 6; la residencia de Salvaterra do Miño (Pontevedra), con 5; Val de Monterrei, con 4; y la Virgen Blanca de Ourense, con 3.

Registran dos empleados con covid-19 la San José de Ourense; la residencia de O Incio; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza (Pontevedra); Hermanos Prieto, en O Carballiño; Nuestra Señora de los Dolores de Forcarei (Pontevedra); Castro Ribeiras do Lea, en Castro de Rei (Lugo); la Santa Olalla de Bqueixón, y Nosa Señora do Socorro, en Arnoia (Ourense).

Aparte de estos datos, en la provincia de A Coruña, contabilizan un empleado infectado la San José de Narón; Caser A Zapateira, en Culleredo; DomusVi La Ciudad, en A Coruña; la vivienda Comunitaria Entrelimoeiros, en As Somozas; Laraxe, en Cabanas; el hogar del mayor de Vedra; La Luz, en Sada; La Rectoral de Artes, de Ribeira, y la residencia de Val do Dubra.

En la provincia de Lugo, la DomusVi de Viveiro; Hogar de San José, en Monforte; la Orpea Lugo; la residencia de Burela; Albertia de Lugo; la residencia de San Cibrao, en Cervo, y la San Rafael de Mondoñedo registran un trabajador con covid-19 cada una.

En la provincia de Ourense, registran un contagio en un empleado la residencia Nuestra Señora de Fátima, en O Barco de Valdeorras; la DomusVi Barra de Miño, en Coles; la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; la residencia de mayores con autonomía en O Carballiño; la Querqus de Leiro; la DomusVi de Ourense; Casa Grande de Maside; la Galisenior de Ourense; La Saleta de San Cristovo de Cea, y Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia.

En Pontevedra, la residencia Nosa Señora Valvanera, de Cambados; la Divina Pastora de Vilagarcía; la DomusVi de Ribadumia; la Campolongo de Pontevedra; la Santa Marta de Vigo; Soremay, en Pontevedra, y la residencia Vistahermosa de Vigo registran un trabajador infectado cada una.

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad, los casos han subido a 36 (un más que ayer), tras contabilizarse un nuevo positivo en un trabajador de la residencia gravemente afectados Santa María de Ourense.

El mayor foco se encuentra en la DomusVi de Bóveda (Lugo), con 16 internos y 14 trabajadores infectados; mientras que la Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, contabiliza un usuario y un empleado con el virus.

Asimismo, cuentan también con un trabajador con coronavirus la San Vicente de Paúl, en Lugo; la residencia de Aspanae, en As Pontes, y la residencia para personas con discapacidad Juan Vidán Torres, de Santiago.