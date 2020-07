Un hotel de Asturias veta la reserva de una familia por ser del Segrià

Lleida, 9 jul (EFE).- Una familia que vive en el Segrià ha denunciado que un hotel de Asturias ha vetado la reserva hecha el pasado mes de febrero, pese a que el confinamiento perimetral de esta comarca leridana les ha pillado pasando la primera parte de sus vacaciones en la Costa Dorada tarraconense.

Ocho nuevos ingresos en los hospitales de Lleida por la COVID-19

Saber más

Según publica hoy el diario 'Segre', Ferran Montardit, profesor de matemáticas en el colegio Mirasan y coautor de 'Lo diccionari lleidatà', recibió ayer una llamada del hotel de Asturias en el que había reservado una habitación el pasado mes de febrero en la que se le informaba de que la reserva, pagada el 1 de julio, quedaba anulada ya que no aceptaban a clientes del Segrià.

"Si el confinamiento del Segrià nos hubiera cogido en casa, lo podría entender porque no podríamos salir de la comarca, y yo sería el primero en haber anulado la reserva, pero llevamos unos días fuera, en la Costa Dorada, y por lo tanto no iríamos a Asturias desde Lleida, sino desde Cambrils, y así se lo hemos comunicado", ha declarado el afectado al diario leridano.

El hotel de Asturias, según el profesor, les ha dicho que "por protocolo sanitario" no aceptaban a clientes originarios de las provincias de Lleida y de Lugo, por los rebrotes de coronavirus.

"Primero hablaron con mi mujer y nos quedamos tan perplejos que volvimos a llamar para cerciorarnos de que lo habíamos entendido bien", ha señalado Montardit, que no quiere dar el nombre del hotel, porque "ellos dicen que no hacen más que cumplir con la normativa que les exigen desde Asturias y no quiero que tengan problemas si este protocolo existe, algo que desconozco".

"Para el retorno del dinero nos han dicho que nos entendamos con la agencia de viajes", ha dicho el afectado, que también ha denunciado su caso en su cuenta de Twitter, donde ha escrito: "Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo y por las recomendaciones a la hora de reclamar el dinero, pero centrémonos en lo que nos hemos de centrar porque dentro de todo lo que tenemos esto solo es una anécdota, fea, pero nada más".