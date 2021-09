Unai Sordo pedirá el plus de residencia en empresas privadas de ámbito estatal

Ceuta, 20 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, negociará el abono del plus de residencia en las empresas privadas de ámbito estatal implantadas en Ceuta y en Melilla, tras una demanda presentada por los representantes sindicales de las dos autonomías.

En un comunicado, CCOO ha señalado que Unai Sordo se ha comprometido con los dirigentes de Ceuta y Melilla a reivindicar y negociar con el Gobierno el mantenimiento del pago del Plus de Residencia y Plus de Bonificación en las empresas privadas que en sus convenios de ámbito estatal no venga reflejada dicha obligación.

Asimismo, se buscarán fórmulas para que aquellas empresas que se instalen en ambas ciudades paguen dichos pluses al igual que las empresas se benefician de las situaciones fiscales.

Los secretarios generales de CCOO de Melilla, Francisco López Fernández, y de Ceuta, Emilio Postigo García, han mantenido una reunión en Madrid con el secretario general de CCOO con el fin de trasladarle la "preocupación de ambos sobre el impago del plus de residencia a los trabajadores de las empresas privadas, que se están asentando en ambas ciudades y que en sus convenios colectivos de ámbito estatal no viene reflejado dicho plus".

La propuesta asumida por Unai Sordo es que en la negociación de la reforma laboral con el Gobierno proponga modificaciones legislativas para que cualquier empresa de ámbito privado que se asiente en Ceuta o Melilla le sea de obligado cumplimento el pago de dicho plus.

Igualmente los secretarios generales de CCOO de Ceuta y Melilla trasladaron, que en la negociación de la subida del SMI, el Plus de Residencia no se tenga en cuenta en la suma de retribuciones, para que los trabajadores/as de Ceuta y Melilla no vean recortado su derecho a cobrar, de manera independiente al SMI, el derecho a la residencia.