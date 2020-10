Unicef México nombra embajadores a los músicos de Vázquez Sounds

México, 1 oct (EFE).- Unicef México nombró embajadores a los tres componentes de la banda Vázquez Sounds, integrada por los hermanos Ángela, Gustavo y Abelardo, por su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, anunció la organización este jueves en un comunicado.

El grupo musical se dio a conocer en 2011 por sus versiones y en 2014 obtuvieron la nominación al Grammy Latino como mejor artista nuevo.

Los hermanos son de la ciudad de Mexicali, ubicada en el noroccidental estado de Baja California, por lo que durante toda su vida han estado cerca de la realidad migratoria, consideró Unicef.

"Durante la pandemia por COVID-19, los Vázquez Sounds han demostrado un enorme compromiso difundiendo mensajes de orientación sobre medidas de higiene. Aunado a esto (...) se sumaron a la campaña de recaudación de fondos Desafío por la Infancia, invitando al público a donar paquetes de alimentos saludables para proteger a niños y niñas contra la desnutrición", expresó el organismo en un boletín.

La crisis derivada de la pandemia de coronavirus ha generado una presión extra a los hogares con niños, en especial aquellos de más bajos recursos, agudizando las brechas ya existentes en México, según datos de una encuesta presentada el 10 de septiembre por Unicef.

Según este sondeo realizado durante la pandemia de coronavirus, en junio de 2020 y a causa de la crisis sanitaria, 10 % de los hogares con niños y adolescentes reportó que alguien de su familia perdió el empleo.

Además, el 32,2 % de hogares con niños informó de una caída en sus ingresos durante la cuarentena, mientras para los hogares sin menores, fue de 21,9 %.

Por su parte, en una conferencia virtual, los hermanos mostraron su agradecimiento a Unicef por el nombramiento y reafirmaron su compromiso.

"Una de las cosas mas afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. (...) Estoy agradecida por este nombramiento tan importante para nosotros y a la vez me siento muy comprometida. En estos dos años de conocer a fondo Unicef me di cuenta de la labor que hacen y me enorgullece saber que soy parte de este equipo con el que comparto valores", expresó Angie.

La primera colaboración de Vázquez Sounds con la ONG fue a través de la difusión de mensajes en contra de la discriminación que viven niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

En 2019, Abelardo, Ángela y Gustavo fueron nombrados portavoces juveniles de Unicef México y desde entonces intensificaron su colaboración a través de múltiples iniciativas.

Por ejemplo, hace meses publicaron la canción "Natalia", en la que relatan la historia de una joven que sufre violencia de género y cuyo mensaje está relacionado con la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas en el país, donde cada día son asesinadas 10 mujeres.

Asimismo, los Vázquez Sounds han participado en diversos foros sobre derechos de la infancia y adolescencia. También estuvieron en Plan 12, un esfuerzo regional de Unicef que responde a la necesidad urgente de que los adolescentes de América Latina y el Caribe continúen con su aprendizaje.