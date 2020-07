Urgen bocas dispuestas a acoger mascarillas

Barcelona, 9 jul (EFE).- Será el calor, el caótico e impreciso anuncio del Govern, lo precipitado de la medida o que no se teme que la policía multe, pero aquí, en Barcelona, las mascarillas siguen igual que ayer: buscando bocas que les concedan acurrucarse.

Este jueves entra en vigor la obligatoriedad en Cataluña de llevar "siempre" la mascarilla aunque se pueda mantener el metro y medio de distancia de rigor con otro ser humano. Y ojo, porque no hacerlo puede acarrear multas de hasta 100 euros.

Pero el "siempre" tiene miga y es lo que los periodistas esperaban aclarar ayer: ¿Habrá que llevarla en la playa? ¿En las terrazas de los bares? ¿En los parques infantiles? ¿En un paseo por la montaña?

La consellera de Salud, Alba Vergés, eludió responder en rueda de prensa y derivó las dudas a un FAQs -un folleto que responde a preguntas frecuentes- que todavía no se ha distribuido, al tiempo que se apeló al "sentido común" para aplicar la medida.

Así llegamos al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), donde esta mañana se ha publicado que no se modifican las excepciones ya en vigor hasta la fecha, es decir, que cuando "por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible" no es obligatorio llevarla.

Ante tal panorama, las calles del barrio marítimo de la Barceloneta no han presentado hoy un aspecto muy diferente al de ayer.

Una rápida inspección ocular del lugar determinaba a primera hora de la mañana que se contaba alguna mascarilla más -otra cosa es en qué lugar del cuerpo reposara-, mientras que sobre la hora de comer ya parecía que la resolución del Govern se hubiera derogado.

Quienes más cuidado tienen, y hacen bien, son los mayores que comparten tertulia en los bancos de la plaza Poeta Bosca, más conocida como "la del mercado".

Entre los trabajadores que van de un lado a otro repartiendo paquetes o comandas, en contacto permanente con otra gente, también abunda este ya famoso elemento de protección, mientras que más de un camarero ha optado ya por aparcar la mascarilla en el mentón, agobiado a más no poder.

Mientras tanto, los niños que corretean por una callecita aledaña, encargados de hacer travesuras y generar sonrisas entre el resto de la población, han decidido usar la mascarilla a modo de bufanda.

Pero hay casos más extraños y ustedes ya los habrán visto de todos los colores: hay quien se protege el antebrazo con la omnipresente mascarilla, quien la lleva colgando de la oreja cual pendiente o incluso quien ha decidido pegársela en la frente. Seguro que se han observado cosas todavía más inverosímiles, solo hay que buscarlo en internet.

De nuevo de vuelta al barrio, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona circulaban como es habitual con sus vehículos, sin que este periodista haya podido presenciar ninguna llamada al orden por saltarse la norma, pese a que opositores a ser multados había unos cuantos.

Si bien es cierto que hay quien se ha tomado el asunto con total seriedad. Es el caso de un señor que tomaba el sol tumbado en la arena con mascarilla, una de esas cosas que según el Govern el "sentido común" dice que no es necesario hacer, pero que no está escrito en ningún lado que no te puedan multar por ello.

Claro que luego basta echar una ojeada al interior de un bar para preguntarse si hay algo en este momento que no sea absurdo: bajo los 30 grados de rigor, aunque no tengas a nadie al lado, debes llevar mascarilla, pero luego puedes compartir con los amigos un vermú y unos chocos rodeado de otros comensales que también escapan del sol.

Martí Puig i Leonardi