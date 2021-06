La URJC rechaza la recusación de Caffarel por un supuesto trato de favor

Móstoles, 14 jun (EFE).- La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha rechazado la recusación interpuesta por un profesor contra la directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología, Carmen Caffarel, al no observar ningún supuesto trato de favor hacia una alumna, tal y como denunciaba el docente.

Según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Efe fuentes de la universidad, el profesor, Alfonso de la Quintana, había recusado a Caffarel, a la que acusa en un escrito de presionarle para incluir en el acta de su asignatura a una estudiante que dio clase y se examinó con otra profesora.

Fuentes de la URJC han explicado a Efe que la estudiante, que se había matriculado hasta en tres cursos con el profesor De la Quintana en su asignatura Empresa Informativa, se quejó a Caffarel, directora de su departamento, por supuesta animadversión, ya que únicamente le quedaba esta asignatura para obtener el título.

Según estas fuentes, Caffarel propuso como solución que la alumna fuera examinada por otra profesora del departamento, pero que como estaba matriculada con De la Quintana, tendría que ser él quien pusiera la nota final en su acta, ya que no cabía posibilidad de cursar la asignatura con otro docente.

No obstante, el docente consideró que esta solución era irregular y, tras asegurar que no contaba con respaldo jurídico, se negó a aceptar la propuesta, poniendo a la alumna un 'No presentado', a pesar de que la otra docente del departamento que la había evaluado le otorgó una nota de 7,5.

Ante ello, la alumna decidió finalmente recusar a De la Quintana, quien a su vez recusó a su directora de departamento, la citada Caffarel, a quien acusa de presionarle para incluir en el acta de su asignatura a una estudiante que dio clase y se examinó con otra profesora en lo que considera un trato de favor.

Sin embargo, el Vicerrectorado de Profesorado, superior directo de Caffarel, ha rechazado la recusación contra esta, por lo que será la directora del departamento quien deba encontrar una solución para evaluar a esta alumna y de qué manera resuelve la recusación de esta contra el profesor. EFE

rsl/abs

1011496