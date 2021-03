Urkullu, dispuesto a contribuir a la vacunación solidaria en todo el mundo

Vitoria, 23 mar (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado el compromiso y la "implicación activa" de su gobierno para alcanzar el objetivo de una vacunación contra la covid-19 "solidaria y global" en todo el planeta y su disposición a contribuir económicamente para lograrlo.

El lehendakari ha trasladado esta determinación de su Ejecutivo por carta a José Manuel Barroso, presidente de la iniciativa Covax, que busca la colaboración para lograr un acceso equitativo en todos los países a estas vacunas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha informado de que en esta misiva Urkullu defiende que el objetivo de una "vacunación global y solidaria debería ser compartido internacionalmente de forma multilateral y por compromiso con los principios de solidaridad y humanidad".

Defiende que la vacuna debe llegar a todos los lugares, en especial a los países empobrecidos que tienen sistemas de salud más vulnerables.

"Si los principios de solidaridad y humanidad no fueran suficientes para convencernos de la importancia de una vacunación global podría apelarse también a principios más 'egoístas': La pandemia o se supera en todo el mundo o no se supera", advierte el lehendakari, quien insiste en que "la seguridad propia, la economía propia y la salud pública propia de cada país no estarán a salvo si la inmunidad no alcanza a todos los continentes".