Urkullu no ve posible permitir una movilidad "indiscriminada" en Semana Santa

Vitoria, 3 feb (EFE).- El lehendadakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que no ve "factible" permitir una "movilidad indiscriminada" de la población en Semana Santa, después de que la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, confiase en reiniciar los viajes nacionales en ese periodo vacacional.

El lehendakari ha hecho estas reflexiones este miércoles a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la firma de un acuerdo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEI), Mariano Jabonero.

De cara a Semana Santa, Urkullu ha reconocido que se le hace complicado pensar "más allá del día a día" en lo relativo a la incidencia del coronavirus, aunque ha opinado que no lo ve viable.

"Se me hace difícil pensar que pueda ser factible una movilidad indiscriminada cuando la incidencia actual en España está por encima de los 800 casos", ha afirmado Urkullu, quien ha hecho hincapié en que se necesita tiempo para situarse por debajo de 500 casos y ha subrayado que "para estar en una situación buena la tasa debería bajar de 60".

En cuanto a la petición de dimisión de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por la vacunación irregular de los directores de dos hospitales vizcaínos, ha reiterado que la titular de Salud goza de su "confianza absoluta", de la del Gobierno Vasco y de la de los dos partidos que lo integran, PNV y PSE-EE, es decir, "tiene la confianza de la mayoría del Parlamento y, por tanto, de la mayoría de la sociedad vasca".

Sobre al evolución de la pandemia en Euskadi, Urkullu ha reconocido que las tasas de incidencia acumulada "se están estabilizando", con 667,9 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, una positividad del 6,4 % y un índice reproductivo por debajo del 1, pero ha instado a ser "cautelosos y muy cuidadosos en las interpretaciones", por lo que ha indicado que las instituciones vascas se dan "días de plazo" para analizar la evolución de los datos.

"No es momento para pensar en una relajación de las medidas de vigor", ha dicho, aunque no ha descartado que se pueda replantear alguna más delante. "Ojalá que la tendencia nos lleve a no tener que adoptar medidas más radicales y restrictivas. Esa es nuestra esperanza", ha concluido Urkullu.