Uruguay vive el primer paro general durante el Gobierno de Lacalle Pou

Montevideo, 17 sep (EFE).- Uruguay vive este jueves el primer paro general de 24 horas que la central sindical del país, el PIT-CNT, lleva adelante durante el Gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou, quien asumió su cargo el 1 de marzo.

"Hoy no es un día más en el acontecer diario de la ciudad", aseguró en una rueda de prensa el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien destacó el alto acatamiento que tuvo la medida por parte de los trabajadores.

El sindicalista explicó que algunos de los motivos de este paro son que el Gobierno no está favoreciendo a los sectores que no están teniendo ingresos por la pandemia de la COVID-19, que Uruguay debe tener políticas activas para mejorar empleo ante los despidos y que no debe haber recorte para la educación en la Ley de Presupuesto para el período 2020-2024.

"Cepal nos colocó en el último lugar de las políticas sociales compensatorias que se habían aplicado en la pandemia y este es un dato revelador de que lo que se hizo es insuficiente", dijo Pereira.

Asimismo, remarcó que la medida de hoy es para que el Gobierno "tome acciones" y contemple la atención de las políticas sociales complementarias "tan imprescindibles" en este momento del país.

Por otro lado, apuntó que el PIT-CNT vio de manera positiva la creación del seguro de paro parcial, con el que las personas trabajan medio turno y adquieren el 75 % de su salario, y la extensión del seguro de paro total, aunque nuevamente resaltó que "tiene que haber políticas más activas" por parte del Gobierno, con quien tienen "diálogo pero no acuerdos".

Uno de los pedidos que la central hizo al Ejecutivo tiempo atrás fue un salario básico de emergencia para las personas que están en "peores circunstancias", algo que, según dijo Pereira el martes a Efe, aún "no tuvo una respuesta concreta".

Durante la jornada, se está viendo afectada la atención al público de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Interior, Economía y Finanzas, Desarrollo Social y Ganadería, Agricultura y Pesca, así como en otras oficinas del Estado.

No obstante, hay una serie importante de guardias gremiales en salud y seguridad, además de otros servicios como la energía eléctrica, el agua y las telecomunicaciones.

Durante los primeros meses de Gobierno, el PIT-CNT llevó adelante cuatro movilizaciones antes de este paro general, incluido un paro parcial el 4 de junio, cuando miles de personas se concentraron en los aledaños del Palacio Legislativo para protestar contra los ajustes.