Una mujer denuncia que Vueling prohibió embarcar a una pasajera "por llevar un body escotado"

El pasado domingo la aerolínea Vueling no permitió embarcar a una joven en uno de sus vuelos "por llevar un body escotado", según denunció la hermana de ésta a través de sus redes sociales. Varias personas se habían ofrecido a dejarle ropa para que se tapase.

La joven adjuntó un vídeo del momento en que ella y su hermana se encontraban en la fila junto al resto de pasajeros mientras accedían al avión. En el vídeo se ve cómo una trabajadora de Vueling llama a la Guardia Civil para solicitar ayuda, al tiempo que otras jóvenes que esperan para embarcar animan a las chicas a poner una reclamación. Según indica la hermana de la afectada en Twitter, la compañía alegó que esta había violado los artículos 11 y 12 de las condiciones de transporte para justificar esta decisión.

Segun @vueling mi hermana ha violado el artículo 11 y 12. ¿Me decís dónde pone que no se pueda ir com un body? pic.twitter.com/SyIaE5SLV2

"Las condiciones de transporte de Vueling, y de la mayoría de transportes colectivos y que se aplican de manera igualitaria a hombres y mujeres, están diseñadas para defender y proteger la seguridad de todos los pasajeros a bordo y para regular su comportamiento en beneficios de todos", ha afirmado la aerolínea en declaraciones a eldiario.es.

Asimismo, señalan que "esas condiciones establecen poder denegar el acceso a pasajeros cuya conducta no se adapte a dichas condiciones". Desde Vueling manifiestan que "la pasajera iba en bañador" y que "la respuesta a la petición de la agente de handling" fue "abusiva", siendo esa "la única razón por la que se ha decidido llamar a la autoridad competente y que no volase", han añadido, reafirmándose en la respuesta que le dieron a esta usuaria a través de Twitter.

El artículo 11 de las condiciones de transporte de la compañía establece el derecho a denegar el transporte a los pasajeros "por motivos de seguridad pública", "en razón de la conducta, estado, edad o condición mental o física del Pasajero", "para evitar daño, incomodidad o molestias graves a otros Pasajeros o a la tripulación", entre otros.

Las normas de conducta a bordo vienen recogidas en el artículo 12 , que determina que el transportista puede tomar las medidas que considere necesarias "incluyendo el desembarco de la aeronave" si el pasajero supone un "obstáculo para que la tripulación cumpla sus funciones", "hace caso omiso de cualquier instrucción por parte de la tripulación, o amenaza, abusa o insulta a cualquier miembro de la tripulación, o se comporta de forma escandalosa o de alguna forma que pueda considerarse ofensiva hacia el resto de Pasajeros". Asimismo, este artículo niega el permiso para realizar vídeos o fotografías a la tripulación o pasajeros sin su consentimiento.

Los usuarios de Twitter se han volcado con la joven que ha denunciado el incidente y su hermana. Varios hombres han asegurado a través de esta red social haber volado con Vueling en bañador -o haber visto a otros hombres hacerlo- sin problemas por parte de la compañía.

Esto NO ES CIERTO. Yo he volado con @vueling en bañador y chancletas y no me habéis puesto ninguna pega, NINGUNA. Por lo que decir que las condiciones se aplican de manera igualitaria a hombres y mujeres es MENTIRA.