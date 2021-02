Los usuarios de residencias en Cataluña podrán pasear por fuera y salir dos días

Barcelona, 11 feb (EFE).- Los ancianos y personas con discapacidad que viven en Cataluña en residencias calificadas como verdes (sin casos de COVID-19) y naranjas (con algún caso controlado) podrán salir al exterior de estos centros para pasear y también hacer salidas de uno o dos días para estar con la familia.

Así lo establece el nuevo protocolo establecido por el grupo de trabajo de residencias del Departamento de Salud, que se ha conocido este jueves y que "flexibiliza", según dijo ayer el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, las restricciones que se han establecido durante meses a los ancianos y personas con diversidad funcional que viven en estos espacios.

Estas medidas de apertura se toman teniendo en cuenta que la situación epidemiológica ha mejorado en las últimas semanas en Cataluña y, especialmente, en las residencias, donde la cobertura vacunal con la administración de la segunda dosis alcanza el 75 % de los residentes.

No obstante, los familiares que recojan a los residentes no podrán entrar en los centros y se usarán espacios destinados específicamente para ello, ya que se dejará de hacer pruebas anti-COVID-19 a los familiares que vayan de visita.

El nuevo protocolo no explica si los residentes que salgan a la calle deberán ser aislados a la vuelta, como se hacía hasta ahora, pero se da a entender que no al indicar que al volver "el residente ha de evitar el contacto con cualquier otro usuario hasta que no se lleven a cabo" varias medidas, entre ellas, desinfectar el calzado/ silla de ruedas o carrito (andador), lavarse las manos y cambiarse de ropa.

También se dejarán de hacer los cribados masivos a los residentes y se limitarán los test a aquellos casos en los que aparezca una sintomatología compatible con la infección por coronavirus SARS-CoV-2.

En cambio, se mantendrán los cribados a los profesionales que trabajan en una residencia de personas mayores o vivienda de personas con discapacidad, independientemente de si están vacunados o no.

El Departamento de Salud ha indicado que se recomienda a este personal la realización de pruebas PCR con automuestra nasal, de forma coordinada con la atención primaria de cada zona de referencia.

Esta prueba se hará cada quince días si la EPG (índice de crecimiento potencial del virus) comarcal o municipal (en municipios de más de 30.000 habitantes) es superior a 300 o mensual si es inferior a 300.

Este nuevo protocolo de salidas, que entrará en vigor el próximo sábado día 13, no afecta a las residencias en las que hay un brote activo no controlado de COVID-19, calificadas con el color rojo.