La vacuna de covid española de ADN, 100 % eficaz en ratones, llegará en 2022

Zamora, 26 nov (EFE).- La vacuna española para inmunizar frente a la covid-19 basada en el ADN, y que ha obtenido una eficacia del cien por cien en los ensayos con ratones humanizados, podrá estar lista para su comercialización a finales de 2022 e introducirá ventajas en precio, nivel de protección y logística respecto a las actuales.

El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde el que se promueve esta vacuna, y responsable del Laboratorio de Parasitología Molecular, Vicente Larraga, ha ofrecido ese plazo "si todo va bien" durante el experimento con macacos y las pruebas clínicas.

Larraga, que ha intervenido este viernes telemáticamente en una mesa de trabajo del III Congreso Internacional Silver Economy que se celebra en Zamora, ha indicado previamente en declaraciones a Efe que esa nueva vacuna se encuentra actualmente "al final de la fase preclínica".

Los ensayos con ratones humanizados realizados con esta vacuna española han dado "un 100 % de protección" frente a una infección con la cepa original de Wuhan en ratones humanizados.

Este investigador ha asegurado que a España le vendría muy bien como país contar con esta vacuna y además está dotada de una originalidad que supone un valor añadido frente a las basadas en ADN que se investigan en otros países, lo que "le concederá un plus que haga que tenga un sitio en el mercado".

Entre las ventajas de esta inmunización frente a las existentes actualmente, ha resaltado que la vacuna de ADN que investiga el CSIC no requiere congelación, por lo que es "fácil de distribuir y relativamente sencilla de producir".

Además, resultará "barata" comparada con las que se comercializan ahora, que son "muy caras", lo que también facilitar el acceso a la vacuna a la población de países menos desarrollados.

Al respecto, este investigador del CSIC que ha defendido en el congreso de Zamora la oportunidad que supone para la salud la vacuna española de ADN ha reclamado "un gran esfuerzo para vacunar a toda la población mundial", incluso de países que no puedan pagarla, ya que hasta que no haya "acceso a la vacunación en todo el mundo, nosotros no estaremos seguros".

Larraga ha admitido que las vacunas actuales están "funcionando muy bien" pero las que están en ensayo "ninguna llega tarde" porque las nuevas que se comercialicen "siempre tendrán alguna ventaja" y esta enfermedad "va a estar mucho tiempo con nosotros, no sabemos bien cómo evolucionará y hay que estar preparado para las distintas variantes".

En el congreso dedicado a la economía de la longevidad que se celebra en Zamora, que ha contado con más de un millar de asistentes tanto presencial como telemáticamente, también ha intervenido este viernes, entre otros ponentes, el presidente de la federación Acalerte, Diego Juez.

El máximo responsable de esta asociación castellanoleonesa que agrupa a unas 250 empresas de atención a la dependencia ha asegurado que es necesario emprender "una revolución de los cuidados" ante la llegada al sistema asistencial de la denominada generación del 'baby boom', lo que supondrá "un reto y una oportunidad".

La llegada de esa generación al sistema creará empleo "estable, no deslocalizable y fundamentalmente femenino" y contribuirá a fijar población en el medio rural, ha augurado.

El congreso se clausura este viernes con la presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.