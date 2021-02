Vacunación de mayores de 60 años llega a los pueblos más recónditos de México

Cuicatlán (México), 17 feb (EFE).- Con mucha ilusión y algunos nervios, los adultos mayores de Cuicatlán, un pequeño pueblo de la sierra mazateca de Oaxaca, recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en México, un país que en las últimas horas superó los 175.000 muertos.

Acompañado de su hija y sosteniéndose de su bastón de madera, Eustaquio Aguilar Sánchez acudió al hospital del municipio a vacunarse contra la covid-19.

Después de la inyección reposó 30 minutos en un espacio improvisado en la explanada del centro médico por si sufría alguna reacción de la dosis.

“(Estoy) tranquilo, así yo siempre he sido. (...) Me voy a seguir cuidando porque no hay que confiarse", dijo este miércoles a Efe el hombre, de 85 años.

Con una larga vida dedicada a la albañilería y al campo, Eustaquio no recuerda evento alguno que lo mantuviera aislado y lejos de sus familiares como la pandemia.

“Nunca, nunca, nunca, oía yo antes a mis abuelos y a mis papás hablar de la mentada tifoidea, de las tos ferina, eso sí lo viví", rememoró.

Eustaquio es uno de los miles de adultos mayores que esta semana empezaron a recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19.

Según los datos oficiales más recientes, se han aplicado 915.383 vacunas contra la covid-19 en México pero solo 86.198 personas han recibido las dos dosis necesarias de la vacuna para lograr la inmunidad.

Mientras que la vacuna de Pfizer se inocula en el personal sanitario, las 870.000 dosis de AstraZeneca recibidas en los últimos días se aplican en adultos mayores de 60 años.

SALUD UNIVERSAL

Su hija Maura Aguilar Carrera, de 53 años, es trabajadora del hospital de esta localidad ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en la región geográfica de la Cañada.

Ella recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer a finales de enero.

Con un sueldo de 1.800 pesos (unos 90 dólares) por 20 días de trabajo en el área covid del hospital, aseguró que le hubiera sido imposible pagar una vacuna para ella y su padre.

“Es poco lo que ganamos nosotros a los 20 días. Nosotros cobramos poco, y no da para que nos pusiéramos la vacuna”, lamentó.

El Gobierno mexicano se ha comprometido a vacunar a toda su ciudadanía en un país que superó en las últimas horas más de 2 millones de contagios y 175.000 muertos, siendo el tercer país del mundo por número de decesos, solo detrás de Estados Unidos y Brasil.

En total, el país tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 10 millones de la china Sinovac y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

AISLAMIENTO

Eufemio Vilchis, de 90 años, también recibió la dosis de la vacuna.

Campesino desde que nació, lleva resguardado en casa los últimos ocho meses de la contingencia y confía en que con esta inyección no lo alcance el contagio del que se ha protegido todo este tiempo.

"Ya voy a tener ocho o nueve meses aislado. Siempre por el temor de que a las personas de mayor edad nos afecta más fácil (la covid) porque carecemos de defensas y alimentación”, afirmó.

LARGAS FILAS Y ALGUNAS CRÍTICAS

Como en otros lugares del país, algunos de los adultos mayores que se vacunaron criticaron las largas filas que tuvieron que hacer, y ciertos errores de logística.

Edwin Montero, quien llevó de la mano a su suegra de 77 años de edad, Tomasa Alcázar, lamentó las más de dos horas de espera.

“Mi suegra tiene un problema de discapacidad y no fue muy rápido el proceso, tuvimos que esperar mucho tiempo”, aseguró.

Además de los obstáculos logísticos, la vacunación a adultos mayores también ha recibido críticas por el posible uso electoral del mismo, luego de que algunos ciudadanos se quejaron de que en los puntos de vacunación había funcionarios pidiendo fotocopias de documentos de identidad y tomando fotos a los vacunados.

"Imagínese traficar con la aplicación de vacunas para fines electorales. Es ofensivo", expresó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

El próximo 6 de junio, los mexicanos están llamados a las urnas en las elecciones a la Cámara de Diputados, a 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia de México.