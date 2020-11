Vacunas, cribados y estrategia mundial, claves para eliminar tumores del VPH

Madrid, 19 nov (EFE).- Las vacunas, los cribados y una estrategia mundial son elementos clave para eliminar los tumores originados por el virus del papiloma humano (VPH), según han puesto de manifiesto expertos en un debate telemático organizado por la Agencia EFE.

La prevención del VPH ha tenido un fuerte impulso en fechas recientes con una investigación que demuestra la eficacia de las vacunas, un informe de la Organización Europea del Cáncer, y la Estrategia Mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino.

Estas novedades han sido analizadas en el debate "Últimos avances y evidencias científicas sobre la prevención del virus del papiloma humano", impulsado por EFE en colaboración con MSD, en el Foro Diálogos EFE Salud.

En este encuentro han participado los doctores Xavier Bosch, investigador senior del Instituto Catalán de Oncología y profesor asociado de la Universidad Oberta de Catalunya; y Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior de la Mujer del Hospital Universitario infanta Leonor de Madrid.

Esta semana, la OMS ha lanzado una Estrategia Mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino, un tumor provocado por el VPH; y hace un mes, la Organización Europea del Cáncer publicó el informe "Protección viral: lograr lo posible. Un plan de cuatro pasos para eliminar los virus por el VPH en Europa".

A primeros de octubre, The New England Journal of Medicine publicó "La vacunación contra el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino", una investigación con 1,7 millones de mujeres en Suecia, entre 10 y 30 años, realizada durante 11 años, llevada a cabo por el Instituto Karolinska, que demuestra que la vacuna del VPH evita el cáncer de cérvix.

Cada año se producen en el mundo unos 700.000 casos de tumores inducidos por VPH; la prevalencia de este virus a nivel mundial se sitúa en el 12 por ciento.

"Si hay una frase que resume la situación -destaca el doctor Bosch- es que con el virus del papiloma humano estamos donde quisiéramos estar con la covid. Tenemos vacunas excelentes, test de cribados excelentes, y una estrategia mundial de eliminación de los tumores".

Xavier Bosch añade: "Este es un virus de transmisión sexual y por tanto, el foco de todos los programas preventivos basados en vacunas está en tener una buena cobertura de las niñas adolescentes y preadolescentes", al tiempo que destaca la importancia de vacunar también a los chicos.

El doctor Jesús de la Fuente precisa que el VPH "afecta tanto a hombres como a mujeres y es importante saber que no hay ninguna edad en la que la prevalencia sea cero. Se tiene que vacunar toda persona que tenga, haya tenido o vaya a tener relaciones sexuales".

Los programas públicos de vacunación del VPH empezaron en 2006/2007 y desde entonces se ha vacunado en el mundo a unos 80 millones de niñas y a unos 20 millones de niños.

"En estos momentos podemos afirmar con una robustez considerable que todos los datos e informaciones científicas indican que se trata de vacunas muy eficaces y seguras", resalta Bosch.

"Las vacunas -señala el doctor De la Fuente- son el producto sanitario más vigilado. Ocho o diez informes de la OMS avalan su seguridad".

A este respecto, añade: "Se habla de dudas de la seguridad de las vacunas y sus efectos secundarios, pero ¿cuáles son los efectos secundarios de no vacunarse?: tener una lesión, un cáncer, ansiedad, vergüenza, culpa, pérdida de capacidad de ser madre... estos son los efectos de no vacunarse del VPH".

En relación con la investigación sueca, Bosch afirma: "Este análisis constituye la primera prueba definitiva objetiva de que vacunando a niñas adolescentes las protegemos de tumores asociados al VPH, y tenemos la esperanza fundamentada de que demostraremos que se protege también del resto de tumores asociados con este virus".

"La publicación demuestra que la vacuna del VPH protege hasta el último eslabón del virus", completa el doctor Jesús de la Fuente.

Respecto al estudio de la Organización Europea del Cáncer, Bosch subraya: "Necesitamos algo más que académicos, necesitamos algo más que médicos, necesitamos inversiones considerables, vacunación, formación, soporte", y resalta la conjunción de esfuerzos entre vida académica y vida sanitaria y política frente al VPH.

"Vacunar del VPH es mucho más que vacunar frente al cáncer de cérvix. Esta visión es importante que la tengan los gestores de la sanidad", acentúa Jesús de la Fuente.

Para el doctor Bosch, la declaración de la OMS tiene un "valor inspiracional" y resume: "Hay que vacunar, vacunar masivamente, en la medida de lo posible incluir a niños y niñas, combinarlo con acceso a cribados en mujeres que no se vacunan en edades intermedias, y que tengan acceso a un tratamiento adecuado".

"Estas declaraciones políticas -prosigue Bosch- tienen la virtud de estimular la generación de recursos para hacerlas llegar a todos los países".

Para el doctor De la Fuente, "es importante que la OMS ponga claramente las cosas sobre el tapete y ofrezca su paraguas. Es una medida ambiciosa pero al alcance de la mano".

Ambos doctores han resaltado que la COVID-19 ha afectado mucho a todas las actividades preventivas en general, entre ellas a las de la infección por virus del papiloma humano, un impacto que costará recuperar.