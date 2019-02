El valor de una mentira piadosa

No decir la verdad está justificado en algunos contextos, porque la mentira piadosa de los padres de Juan Manuel Montilla, el Langui, al animar a su hijo a ser futbolista del Real Madrid, le ayudó de niño a superar las adversidades derivadas de una parálisis.

"Una mentira piadosa puede hacer que nos superemos", ha dicho este jueves el músico madrileño a los cerca de 1.600 alumnos de cuarto curso de Secundaria y primero de Bachillerato que participan en el segundo congreso de valores de la asociación Buscando Sonrisas, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

El Langui (Madrid, 1979) es partidario de animar a que las personas, y en concreto a aquellas con "capacidades diferentes", luchen por sus sueños, porque todo lo que aprendan en ese camino les servirá para su vida.

En su caso fue, como tantos niños, ser futbolista. Sus padres le animaron a ello y, cada vez que pasaba por el estadio Santiago Bernabéu, soñaba con pisar el césped en el que antes había marcado goles Carlos Alonso, Santillana, o compartir vestuario con las estrellas blancas.

"¿Tú crees que a Santillana le viste su madre antes de los partidos?", le decía su madre al Langui, motivo por el que, pese al mucho esfuerzo que le llevó, acabó aprendiendo a vestirse él sólo.

Ante la preguntas de los médicos, que constataron unos avances impropios del estado de su enfermedad, sus padres le explicaron esta mentira y defendieron que era "mejor que se chocara contra un muro" al descubrir que sería incapaz de ser profesional del fútbol en el futuro, pero que para entonces hubiera aprendido y avanzado en la vida.

El Langui extrapola ahora todo lo que él vivió de niño para ayudar a otras personas con discapacidad, pero también para que les comprendan aquellos que no la tienen, a quienes insta a respetar y ayudar a que los demás consigan sus metas, pues es "mucho más satisfactorio".

Intercalando experiencias personales, opiniones y consejos, todo ello a través del humor, el Langui ha logrado hoy captar la atención de los estudiantes cántabros, a quienes, entre risa y risa, también les ha intentado inculcar la cultura del esfuerzo y les ha insistido en que "sentirse útil es vital".

El actor y músico ha censurado ante esos jóvenes el acoso escolar y ha reconocido que él no lo sufrió, además de por su actitud siempre positiva, porque tenía unos amigos valientes.

Es en ese punto en el que ha animado a los estudiantes a aprender a reírse de ellos mismos. "¿Vosotros no os miráis al espejo? No muerde, ¡eh!, no hay nada malo en reírse de uno mismo", apostilla.

El Langui desecha la opción de echar balones fuera ante los problemas y la protección excesiva hacia las personas con discapacidad y apuesta por el esfuerzo, el humor y los sueños como terapia.

Junto al también fundador de la asociación A mí no me digas que no se puede, en este congreso de valores han intervenido el cantante de Maldita Nerea, Jorge Ruiz, e Iñigo Morán, médico de UVI del 061 que trabaja en Magaluf (Mallorca).

Pablo G.Hermida.