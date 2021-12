Valvanera Ulargui pide que se avance con inmediatez en el "grito" climático

Madrid, 3 dic (EFE).- La directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, ha urgido este viernes en la necesidad de avanzar de forma inmediata "en el grito de la acción climática" durante cada año de la próxima década, porque el tiempo para la transformación se acaba.

En un encuentro organizado por el diario El País y Acciona, con el título "Después de Glasgow, ¿cuáles son los próximos pasos en la lucha contra el cambio climático?", Ulargui ha reconocido que lo más positivo que la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) ha alumbrado ha sido el cambio de trayectoria climática urgente para esta década, en la que resalta los plazos y tiempos acotados.

En este punto, la directora de Cambio Climático ha desgranado los tres logros en dicha cumbre: la reducción del 45 % de la emisiones globales para 2030, nunca antes conseguido en la comunidad internacional, una clara mención a las acciones sectoriales con el fin del carbón, combustibles fósiles y metano, y una acción conjunta más allá de los Gobiernos.

A su juicio, estos "éxitos" nos orientan hacia el nuevo sistema financiero que se necesita, porque -ha incidido Ulargui-, en la cumbre de Glasgow las finanzas se transformaron en finanzas ecológicas, como motor para cumplir los objetivos.

Sin embargo, Valvanera Ulargui ha lamentado que, no por negativo, sino por la señal que se lanza al exterior, la ambición en Glasgow se ha quedado corta: "Después de un año de retraso en la celebración de la COP26 por la pandemia, ha habido progresos, pero no han sido suficientes".

A su juicio, es necesario seguir trabajando para cerrar las brechas existentes y fomentar la aceleración, porque la COP26 ha dicho que "la acción es decisiva cada año de esta década, y tenemos que avanzar en el grito de la acción inmediata para los próximos años."

Durante el encuentro, la directora de la oficina climática ha puesto en valor la nueva Taxonomía Europea (EUT) de finanzas sostenibles, y ha hecho hincapié en ser "coherentes y no hacer trampas para establecer una taxonomía verde, que debe ser verde de verdad".

Ulargui ha explicado que la Unión Europea está debatiendo en la actualidad el valor de la taxonomía verde para alcanzar coherencia y no correr riesgos que impliquen la perdida de tiempo y años, y que el cambio de modelo de las estructuras no se produzca.

En este sentido, ha matizado, que el debate taxonómico en Europa, donde España goza de un "papel potente", es un elemento innovador como ninguno, que fomenta las inversiones en la buena dirección y donde no se puede incluir el gas ni la nuclear, aunque eso no significa que no se puedan hacer inversiones en esos sectores.

Las finanzas sostenibles "tristemente" son aún una pieza pequeña del puzzle, pero tienen que convertirse en la estrella polar para la transformación de las nuevas alianzas puestas en la cumbre de Glasgow, ha concluido.