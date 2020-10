Vara alerta de la "falsa seguridad" que puede provocar el cierre de autonomías

Mérida, 29 oct (EFE).- El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha alertado de la "falsa seguridad" que puede provocar entre los ciudadanos el cierre perimetral de las comunidades, ya que "los contagios no vienen de fuera", se producen "aquí" por "fiestas" y "reuniones" oficiosas donde no se respetan las medidas higiénico-sanitarias.

En declaraciones durante su visita al Hospital Ribera Salud "Santa Justa", en Villanueva de la Serena, ha expresado que los positivos por coronavirus se dan mayoritariamente "por contagios comunitarios" dentro de las regiones, en reuniones no organizadas y adaptadas a la situación actual, en las que no se cumple la "distancia" de seguridad ni el uso de la "mascarilla".

"Ha habito teatro, toros, partidos de fútbol, bodas en restaurantes y hoteles donde no ha habido contagios", ha añadido Vara, para añadir después que en Extremadura hay un número de contagios que permiten llevar a cabo "la trazabilidad" y se sabe bien "dónde se ha contagiado la gente".

El jefe del Ejecutivo extremeño ha incidido en que "las regiones no se pueden cerrar, se puede cerrar un país e incluso una ciudad", pero "no se puede perimetrar una región como Extremadura de 42.000 kilómetros cuadrados".

Y, en este sentido, ha reiterado que donde se necesita a las fuerzas y cuerpos de seguridad "no es contando coches en las autovías" y comprobando los justificantes de movilidad, sino "vigilando las ciudades para que la gente se meta en casa desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana".

"No discuto las decisiones que puedan tomar otros, pero sí digo que necesitamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para vigilar que se cumplan las normas que nos hemos dado", ha manifestado.

A su juicio, ahora son "más útiles" los aislamientos "pueblo a pueblo que cerrar algo que no se puede porque no tienes fronteras". "Los límites de Extremadura están en los atlas, en los libros, pero no en los territorios", ha dicho.

Además, Vara ha defendido que "no son tiempos para decirle a los ciudadanos lo que quieren oír", son tiempos para decirles que la solución al problema la tienen en sus manos. "Cuanto menos salgamos, mejor".

"Pero que nadie tenga ninguna duda, no hay economía sin salud, ni salud sin economía, porque no serán sostenibles los recursos sanitarios públicos", ha remarcado el presidente de la Junta, a la vez que ha agregado que "no se puede mantener el sistema sanitario si la economía se hunde", apostando por medidas con "mesura, moderación y equilibrio".

En su intervención, ha defendido igualmente la complementariedad entre la sanidad pública y la privada, fundamentalmente en momentos de dificultad como los que se están viviendo en la actualidad.

Para Vara, es imprescindible que ambas convivan para que desde la sanidad pública en determinados momentos se pueda "echar mano" de la privada, como cuando se acumulan listas de espera, fundamentalmente en servicios quirúrgicos, y de esta manera intentar mantener los compromisos que "tenemos en la ley de tiempos de espera".