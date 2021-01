Viajeros internacionales sin prueba PCR podrán tomarla al llegar a Colombia

Bogotá, 6 ene (EFE).- Los viajeros internacionales sin prueba PCR negativa para coronavirus podrán ingresar a Colombia por vía aérea y hacerse el test al llegar al país, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La nueva norma establece que se debe permitir el embarque de los viajeros que en el país de origen no presenten prueba PCR cuando estos manifiesten verbalmente que tuvieron dificultades para practicársela o para obtener el resultado en el término exigido previo al vuelo.

"Expedimos la resolución 002 bajo la cual se le permite a los colombianos y a quienes vengan a Colombia hacerse la prueba en Colombia. Simplemente, la persona en el momento en el que aborde el avión en el exterior manifiesta que no ha tenido la posibilidad de tomarse la prueba e inmediatamente llega a Colombia Migración no le puede poner ninguna limitación", dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Según el ministro, los viajeros, cuya manifestación verbal se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento, tendrán que practicarse la prueba y permanecer en aislamiento hasta obtener el resultado negativo de la misma o deberán estar en cuarentena preventiva de 14 días en caso de optar por no hacerse el test en Colombia.

POLÉMICA MEDIDA

El Ministerio de Salud eliminó la prueba PCR como requisito para ingresar al país en noviembre pasado al considerar los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recomendaron no depender de los test porque tienen un impacto limitado en el control de la propagación del virus.

Sin embargo, un ciudadano presentó una acción de tutela (recurso de amparo) para exigir que el resultado negativo volviera a ser requisito para ingresar a Colombia por vía aérea, petición que fue resuelta a su favor por un juez de Bogotá.

El ministro de Salud reiteró este miércoles las dificultades que han tenido las autoridades para acatar el fallo judicial, por lo que esta nueva medida "facilita muchísimo todo el proceso y permite que no tengamos traumas para que la gente llegue al país".

"Nosotros hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo la imposibilidad del cumplimiento de la prueba de PCR para los pasajeros que vienen a Colombia y la dificultad que existe porque muchas veces (en los países de los que proceden la prueba) es costosa, no existe o no se le aplica a las personas que no tengan sintomatología", agregó Ruiz.

La Secretaría de Salud del lugar de desembarque o destino será la encargada verificar que el viajero guarde el aislamiento preventivo.