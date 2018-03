El vicepresidente del PE ve "muy negativa" la decisión del TJUE en el despido de una embarazada

El vicepresidente del Parlamento Europeo (PE), Dimitrios Papadimoulis, encargado de las cuestiones de género, valoró hoy como "muy negativa" la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de dar la razón al banco español Bankia sobre el despido de una trabajadora embarazada.

"Mi valoración es muy negativa a esta decisión del tribunal europeo", afirmó Papadimoulis, en un seminario en la Eurocámara sobre "El empoderamiento de las mujeres y niñas en los medios de comunicación e internet: clave para el futuro".

"No se puede despedir a las mujeres embarazadas, y no solo es que no se las debe despedir sino que se las debe ayudar", subrayó el eurodiputado griego al ser preguntado por ese dictamen del TJUE.

En ese sentido, la directora de DIGITALEUROPE, Cecilia Bonefeld-Dahl, presente en el seminario y madre de cinco hijos, apuntó que la solución para facilitar el trabajo y desarrollo profesional de las mujeres pasa por prever redes sociales de cuidado de los menores.

"Hay modelos en los países nórdicos admirables", recomendó Bonefeld-Dahl, al constatar la "brecha" existente entre los países del norte y del sur de Europa en esta cuestión y en la presencia de mujeres en puestos directivos.

El pasado 22 de febrero, el Tribunal de Luxemburgo consideró que se puede despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo, al considerar que no viola la legislación comunitaria.

Según los jueces europeos, en estos casos la empresa "debe comunicar a la trabajadora embarazada los motivos que justifican el despido y los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el despido".