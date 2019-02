Las víctimas de abusos piden a la Iglesia pasar de las palabras a los hechos

El escepticismo acompaña a las víctimas de la pederastia en España en la víspera de la histórica reunión convocada por el papa para abordar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, a la que los afectados piden reparar "años de impunidad" y pasar por fin de las palabras a los hechos.

El encuentro que reunirá a partir de mañana en Roma a los presidentes de las Conferencias Episcopales, incluido Ricardo Blázquez, responsable de la Conferencia Episcopal Española (CEE), los superiores generales de las congregaciones religiosas y grupos de víctimas, busca analizar la protección de los menores dentro de la Iglesia católica.

Las víctimas españolas, no obstante, se muestran recelosas y critican la actuación de la CEE con la creación de una comisión que se encargará de revisar los protocolos de actuación y de elaborar una nueva normativa para la prevención de los abusos sexuales a menores compuesta solo por religiosos y en la que no han tenido en cuenta la voz de los afectados.

"La Iglesia tiene la necesidad urgente de limpiar todos estos años y siglos de impunidad", afirma a Efe el presidente de la Asociación Nacional Infancias Robadas (ANIR), Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos, que cree que es el momento de pasar de las palabras a los hechos y no limitarse a pedir perdón.

Cuatrecasas habla de desconfianza de las víctimas hacia una Iglesia que se ha ganado el descrédito de parte de la sociedad por su forma de afrontar estos delitos.

Y es que en las últimas semanas no han dejado de salir a la luz una retahíla interminable de casos que salpican a sacerdotes de distintas diócesis españolas, abusos que en muchos casos fueron ocultados y silenciados deliveradamente por la propia Iglesia.

Ahora los obispos españoles empiezan a dar pasos adelante como la creación, en la diócesis de Astorga (León), de un órgano para atender a las víctimas compuesta por especialistas en Derecho Civil y Canónico, sacerdotes, psicólogos.

También los Claretianos de Cataluña han encargado a una persona externa a esta comunidad religiosa el estudio de los casos de abusos en el Colegio Claret de Barcelona que han salido a la luz en los últimos días, mientras que los marianistas abrirán una investigación para ayudar a las víctimas de presuntos abusos cometidos por el religioso Manuel Briñas, fundador de la escuela del Atlético de Madrid.

Y en medio de este escenario de goteo incesante de casos, los obispos de Cataluña han pedido perdón por los abusos, de los que sienten "vergüenza y dolor", y se han comprometido a esclarecer todos los hechos del pasado, a eliminar cualquier tipo de tolerancia o encubrimiento y a ayudar a las víctimas en su restablecimiento.

La Conferencia Episcopal, por su parte, guarda silencio y ha rehusado ofrecer su testimonio antes del encuentro de Roma.

El periodista Juan Ignacio Cortés, que ha estudiado durante años los abusos en la Iglesia católica y es autor del libro "Lobos con piel de pastor", cree que la Iglesia española acude a la reunión que comienza mañana "en muy mala posición".

"La Iglesia española ha mantenido frente a la pederastia una actitud al principio negacionista y después a la defensiva", ha explicado a Efe, aunque ha admitido que en el último año esta actitud ha comenzado a cambiar.

Asegura que lo que necesita la Iglesia es una "mayor transparencia" ante estos casos y cambiar esa actitud negacionista que penaliza a las víctimas. "Una actitud de apertura, de acogida, de escucha y de petición de perdón, pero una petición de perdón honesta, sincera y acompañada de hechos".

Insiste Cortés en esa necesidad de pasar de las palabras a los hechos: "Ya los habéis condenado muchas veces, ya habéis dicho que es un crimen aterrador, que hay que llevarlo a la Justicia, pero queremos ver que efectivamente lo hacéis".

En este sentido, cree que una "muy buena señal" sería levantar todo el "secreto" que rodea a estos casos de pederastia y, "si es necesario cambiar el código canónico, que se haga".

"No sé si ese paso están dispuestos a darlo ahora o en el futuro", pero es necesario, subraya.

Por su parte, el presidente de ANIR cree que es hora de que la Iglesia articule medidas de acompañamiento a las víctimas en todos los planos, especialmente financiando las terapias que éstas necesitan para superar el trauma vivido.

"No pretendemos acabar con la Iglesia, no es una campaña en contra de la Iglesia, sino una campaña por las víctimas, por sus víctimas. Y si la Iglesia no limpia todo el daño y el dolor que ha causado, estará abocada a su propia desaparición", sentencia.

Marta Ostiz