Las víctimas de pederastia, decepcionadas tras su reunión en el Vaticano: "El tiempo de las palabras ya ha pasado"

Miguel Ángel Hurtado, Juan Carlos Cruz, Francesco Zanardi, Peter Isely, Denis Buchanan, Evelyn Korkmaz... Una docena de supervivientes de los abusos del clero se ha reunido este mediodía de miércoles en el Vaticano con el Comité Organizador de la cumbre antipederastia.

Durante algo más de una hora, los prelados Lombardi, Scicluna, Zollner y Cupich escucharon las duras críticas de las víctimas, que dejaron un mensaje muy claro al Papa y al Vaticano: "El tiempo de las palabras ya ha pasado, se necesitan acciones concretas".

"Estamos muy decepcionados con la reunión que hemos tenido hoy en el Vaticano, porque no nos han dicho ninguna medida concreta que se vaya a implementar para solucionar el problema", lamentaba Hurtado, único español en la cita con los representantes vaticanos.

Zenardi, representante de las víctimas italianas, manifestaba su "tristeza y decepción" al ver cómo los reponsables vaticanos "han sido incapaces de explicarnos qué van a hacer. Se necesitan medidas contundentes".

Hurtado, quien sí valoró que "nos han escuchado, y hemos podido dar nuestra opinión", mostró sus "serias dudas de que el Papa Francisco quiera solucionar el problema, pero si lo quiere solucionar va a encontrarse con una frontal oposición interna, por parte de varias conferencias episcopales, empezando por la española"

Por eso, añadieron las víctimas, "el Vaticano debería contar con el apoyo de las organizaciones que llevan años trabajando contra los abusos en la Iglesia, como las asociaciones SNAP o ECA". Al tiempo, lamentaron que Bergoglio no se haya reunido con ellos. "Esperamos que el Papa, antes de que acabe el congreso, se reúna con alguna de estas asociaciones. Si no lo hace, demostrará que la tolerancia cero no es creíble".

Para Zenardi, "el Vaticano y los obispos de todo el mundo tienen mucho trabajo durante los próximos tres días". "Esperamos -añadió Hurtado- que el lunes, por fin, puedan presentar un mensaje mundial, universal, con medidas específicas y concretas, con un calendario de actuación, y con un régimen sancionador para los obispos encubridores".

El silencio de los obispos españoles

Finalmente, Miguel Ángel Hurtado ha relatado cómo Scicluna y el resto del comité "han mostrado su sorpresa al saber que los obispos españoles no se han reunido con los representantes de Infancia Robada", él mismo y Juan Cuatrecasas, también presente en Roma. "De aquí al lunes, estaremos encantados de hacerlo", finalizó Hurtado. El cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, es uno de los invitados a la cumbre, que arranca mañana con un discurso del Papa Francisco.

Por su parte, Anne Barret Doyle, directora de Bishop Accountability, denunció que "hay mucho en juego con esta cumbre: miles de niños que han sido abusados durante décadas por el clero y obispos que prometieron que nunca más reinaría el silencio. Pero basándome en nuestras investigaciones no puedo ser optimista. Creo que la Iglesia Católica está muy lejos de hacer las reformas que tiene que hacer para detener los abusos sexuales de menores, que son una epidemia".

"No creemos que los obispos sean mala gente", aseguró Doyle. "Según nuestros datos, de más de 5.000 obispos que hay en el mundo, hay 101 acusados de abusos y encubrimiento", estimó. "Lo que es malo es el sistema y si no hay cambios verdaderos, lo que hace 20 años fue un shock para los católicos, se convertirá en la indignación más absoluta".