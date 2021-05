Vietnam decreta medidas para frenar el rebrote de la covid-19 en Ho Chi Minh

Ho Chi Minh (Vietnam), 30 may (EFE).- Las autoridades de Vietnam anunciaron este domingo una serie de medidas que entran en vigor a partir de esta medianoche para frenar el rebrote de la covid-19 en Ho Chi Minh, la ciudad más poblada del país.

Las medidas, que limitan el número de reuniones en interiores y exterior, se implementarán durante al menos dos semanas, indicó el gobernador Nguyen Thanh Phong , recoge el portal VnExpress.

El político mostró su preocupación por un foco de contagios vinculado a un centro religioso en el distrito de Go Vap, en el norte de la ciudad, donde las restricciones serán más estrictas y no se permite a los residentes salir de casa si no es necesario.

Vietnam registra en las últimas semanas su peor ola de contagios, alcanzado cifras récord en casos diarios, y que preocupa a las autoridades, que hasta el momento han logrado contener con gran acierto la propagación del virus.

Desde que se desencadenó la cuarta oleada, el pasado 27 de abril, Vietnam ha registrado alrededor de 3.900 contagios comunitarios sobre un total de 6.908 desde el inicio de la pandemia, que ha causado ya 47 muertes.

El ministro vietnamita de Sanidad, Nguyen Thanh Long, anunció ayer que han detectado en el país una nueva variante de la covid-19 que mezcla mutaciones de las variantes india y británica, y que, según los expertos, resultaría más infecciosa y resistente.

El éxito de Vietnam en poner freno al avance del virus no se ha replicado en la campaña de vacunación, que avanza lentamente y hasta el momento solo se han inoculado el fármaco a algo más de un millón de vietnamitas entre una población de 96 millones.

Con su habitual hermetismo, el régimen comunista de Hanói se ha limitado a señalar los problemas de abastecimiento en el mercado internacional para justificar su lentitud en la adquisición de vacunas.