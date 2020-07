Villacís afirma que la situación en Madrid "no es preocupante"

Madrid, 27 jul (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que "a día de hoy" la situación epidemiológica de la capital "no es preocupante", aunque según ha recordado "que no lo sea hoy no quiere decir que no lo vaya a ser mañana", por lo que ha pedido "máxima responsabilidad" a los ciudadanos.

En declaraciones a los medios tras un acto en Villaverde, Villacís ha asegurado que el Ayuntamiento está "muy en alerta" y dedicado a "examinar la realidad todos los días", para ir "tomando las medidas" según vaya evolucionando la situación.

Asimismo, ha insistido en defender que el uso de la mascarilla sea obligatorio, ya que "hemos aprendido que es más fácil prevenir que curar" y opina que "las limitaciones y las obligaciones deberían ser más a día de hoy".

En este sentido, ha apuntado que el Consistorio está "muy en contacto con la Comunidad de Madrid" y que espera que se conozcan nuevas restricciones en los próximos días.

Además, ha criticado que la entrada de viajeros por el aeropuerto de Madrid-Barajas "sigue sin controlar", y ha censurado el "modelo de barra libre" imperante "mientras que otros países están vetando la entrada de españoles".

"Dado que el Gobierno no va a ser responsable con Barajas, pues yo le pido a los madrileños que compensemos con responsabilidad individual", ha insistido.